Apple enfrenta un problema que podría encarecer los nuevos iPhone 18.

Así lo dio a conocer el analista Jeff Pu de GF Securities, quien reveló que el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max será hasta $5,000 más caros.

El problema de Apple que podría encarecer los nuevos iPhone 18

El precio elevado de los nuevos iPhone 18 sería por el aumento de los costos del silicio de 2 nm y de la memoria DRAM y NAND.

Ante tal escenario, se cree que habrá incertidumbre en la demanda del iPhone 18 que llegará para septiembre de 2026.

iPhone (Apple)

Apple, al igual que otras compañías, vive la escasez mundial de componentes, producto del desarrollo de la infraestructura de inteligencia artificial.

En junio pasado, Apple incrementó los precios del iPad, Mac, HomePods, Apple TV y su Vision Pro, mientras los iPhone no sufrieron modificación en sus tarifas, por lo que algunos ven lógico que ahora se encarezcan los smartphones de la marca.

Pese a los rumores, durante la reciente presentación de resultados del tercer trimestre de Apple, Tim Cook, no reveló si la compañía aumentará los precios del iPhone 18.

Sin embargo, muchos analistas de tecnología creen que sí ocurrirá. Incluso, señalan que Apple tendría una estrategia de lanzamiento escalonado en sus dispositivos para enfrentar la falta y altos costos de componentes.

Por ello, los iPhone 18 Pro y Pro Max llegarán con el iPhone plegable, cuyo costo sería de 2,000 dólares.

Mientras que el iPhone 18 y el iPhone 18e, junto con el iPhone Air 2, serán lanzados hasta el 2027.