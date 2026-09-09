Este 9 de septiembre se presentará de manera oficial el iPhone 18 en el tradicional Apple Event 2026; sin embargo, hubo varias filtraciones el respecto.

Desde detalles de los colores del iPhone 18, hasta la posible sorpresa de nuevos equipo durante el Apple Event 2026. Aquí te daremos todos los detalles.

iPhone (Especial)

iPhone 18 contaría con nuevos colores y una versión plegable

De acuerdo con insiders, iPhone 18 vendría solo en dos modelos, el estándar y la versión Pro Max, los cuales contarían con colores en azul y rojo, como se ha rumorado.

Asimismo señalan que los mencionados colores plateado y negro del iPhone 18 estarían en duda y posiblemente no sean presentados en el Apple Event 2026.

Además de que también se presentaría la primera versión plegable del teléfono, aunque de momento no tienen un nombre confirmado como tal.

No obstante, se espera que tanto los iPhone tradicionales, como el plegable, cuenten con una nueva cámara, la cual es conocida hasta este momento como “Pro”.

Finalmente se rumorea que el precio de la versión plegable será de unos 2600 dólares, alrededor de 44 mil pesos.

iPhone plegable de Apple (Especial)

Apple Event 2026 podría presentar otro equipo en lugar del iPhone 18

La filtración más curiosa e improbable es que el Apple Event 2026 en realidad esté reservado para presentar un equipo que no es el iPhone 18.

Aclaramos este rumor; sí tendríamos un iPhone 18 Pro Max, pero el modelo estándar sería obviado en esta ocasión por Apple, optando por mostrar mejor el iPhone Air 2.

Recordemos que la versión “Air” de sus smartphones son la opción “barata”; así que la idea de la marca sería posicionar este equipo como el nuevo modelo estándar.

Dejando la línea con número solo para los dispositivos de la gama más alta, teniendo así un diferenciador entre todos sus modelos de smartphones.

Hay que señalar que como toda la información aquí señalada, esto no está del todo confirmado, por lo que queda esperar a que se den los anuncios oficiales en el Apple Event 2026.