Como cada año, Apple se prepara para hacer la renovación del sistema operativo del iPhone, en este caso llegando con el iOS 27, que estará disponible en septiembre.
Obviamente, no todos los iPhone de Apple serán compatibles con iOS 27, así que aquí te diremos si tu equipo podrá ser parte de esta gran actualización.
Modelos de iPhone compatibles con iOS 27
Esta es la lista de iPhone compatibles con iOS 27, para que revises si tu smartphone será parte de la próxima actualización:
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17
- iPhone 17e
- iPhone Air
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 16e
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone SE (3.ª generación)
- iPhone SE (2.ª generación)
Como puedes ver, básicamente todos los iPhone de hace 7 generaciones hasta la actualidad serán compatibles con la actualización de iOS 27.
¿Qué modelos de iPhone no serán compatibles con iOS 27?
Como imaginarás, todos los modelos de iPhone que sean anteriores al 11 no serán compatibles con iOS 27, por lo que no podrás hacer la actualización.
De hecho, esos iPhone anteriores al 11 ni siquiera te avisarán que hay una nueva actualización disponible, ya que su arquitectura no soportará al iOS 27.
Junto a esos, los siguientes equipos tampoco se podrán actualizar:
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (1.ª generación)
Si tienes alguno de esos dispositivos (anterior a iPhone 11 o los de la lista), deberás de cambiarlos por alguno más reciente para acceder al nuevo sistema operativo.
Hay que señalar que las actualizaciones son parte esencial del equipo, pues además de optimizar elementos del software, es lo que permite ejecutar las distintas aplicaciones.