Apple lanzó oficialmente el 28 de julio de 2026 el programa Apple Upgrade, una modalidad que permite renovar dispositivos como iPhone, iPad, Mac o Apple Watch cada vez que haya un nuevo lanzamiento.
En alianza con Klarna, la compañía ofrece planes de hasta 24 meses, con la opción de cambiar el equipo tras 12 mensualidades.
El programa incluye AppleCare+ en algunos casos y exige entregar el dispositivo anterior en buen estado.
Por ahora, el Apple Upgrade solo está disponible en Estados Unidos.
Apple Upgrade: Así funciona la modalidad para renovar dispositivos
Apple en alianza con Klarna lanzaron el Apple Upgrade con el que podrás tener un nuevo dispositivo cada que lo desees, sin necesidad de incluso terminar el arrendamiento del anterior.
Así funciona el Apple Upgrade:
- Elige el dispositivo Apple que más te guste
- Paga la mensualidad del positivo por un plazo de hasta 24 meses
- Tras 12 mensualidad puedes cambiar tu positivo por uno de lanzamiento o actualizarlo por uno ya existente
- Comienza a pagar el costo de tu nuevo dispositivo Apple, pues la cuenta anterior se cierra
Esta modalidad de Apple Upgrade te será útil si lo que buscas es tener siempre un dispositivo nuevo o bien, no usar uno por más de un año.
En algunos casos, esta nueva modalidad de Apple contiene el AppleCare+, lo que garantizará que tu dispositivo pueda ser recibido por la protección que ya tienes contrata.
Y es que si bien, tendrás que entregar tu dispositivo anterior para obtener el nuevo, este solo será aceptado si está en buenas condiciones.
El Apple Upgrade aplica tanto para iPhone, como para iPad, Mac o Apple Watch.
Actualmente, el Apple Upgrade solo aplica en Estados Unidos.