Todo indica que Apple está planeando el rediseño de varios de sus productos, incluyendo el iPad Pro y el MacBook Pro para 2027.

Este rediseño del iPad Pro y el MacBook Pro será tanto interno como externo, con miras a mejorar su funcionamiento con la integración de nuevas herramientas IA de Apple.

iPad Pro (Apple)

¿Cómo será el rediseño del iPad Pro y el MacBook Pro para 2027?

De acuerdo con Bloomberg, el rediseño del iPad Pro y el MacBook Pro de Apple se dará para inicios de 2027, afectando principalmente a los procesadores de las máquinas.

Por un lado, el iPad Pro mantendrá su diseño estructural, pero en su interior se agregará enfriamiento por cámara de vapor para evitar el sobrecalentamiento por edición de video y uso de IA.

Además, se busca integrar el chip M7, el cual está planeado para llegar precisamente en 2027, aunque aún se está debatiendo si alcanzará el tiempo para que forme parte de la tableta.

Por su parte, el MacBook Pro presentará su versión K104, la cual agregará un chasis estilizado y una pantalla táctil, además del mencionado M7.

En este caso ya está decidido que se hará el cambio de procesador general, pues el modelo J804 será el último con el M6 como base.

MacBook Pro 15 (Especial)

Apple no dio la fecha exacta de lanzamiento de los nuevos iPad Pro y el MacBook Pro

Hay que señalar que aunque los rediseños del iPad Pro y el MacBook Pro están planeados para inicios de 2027 según el reporte, Apple no ha dado a conocer nada oficial.

Por lo general, Apple hace sus lanzamientos fuertes para finales de año, tener un iPad Pro y MacBook Pro en los primeros meses suena extraño.

Aún así, para asegurar el mercado tras la temporada navideña, las marcas a veces sacan sus dispositivos de línea para rellenar el espacio.

Habrá que esperar una actualización o confirmación oficial de la marca de tecnología acerca de estos nuevos modelos.