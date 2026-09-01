John Ternus, recién nombrado CEO de Apple, abrió oficialmente su cuenta en la red social X para mantener contacto con usuarios y seguidores de la marca.

Aunque la cuenta fue creada en junio de 2026, no fue hasta el 1 de septiembre, tras asumir el cargo, que publicó su primer mensaje: un simple “Hola”.

Su llegada a X responde a motivos de relaciones públicas y marketing, en vísperas de su primer Apple Event como director ejecutivo -miércoles 9 de septiembre de 2026-, donde Apple presentará el nuevo iPhone.

John Ternus abre su cuenta de X como CEO de Apple

Este 1 de septiembre de 2026, John Ternus publicó su primer mensaje en su cuenta de X, ya como CEO de Apple; siendo un simple “Hola”.

John Ternus en X (Especial)

Si bien John Ternus abrió su cuenta de X en junio de este mismo 2026, no fue hasta que tomó el cargo de CEO de Apple que comenzó a usar esta red social.

Obviamente su llegada a X es más por motivos de relaciones públicas y marketing que otra cosa, siendo una manera de dar anuncios de manera institucional, y al mismo tiempo, teniendo cercanía con la gente.

Por lo que, como con otros ejecutivos de tecnología, veremos la cuenta llena de mensajes de ese tipo, sobre todo relacionado a los lanzamientos de la marca en el Apple Event del 9 de septiembre de 2026.

Así que los seguidores no deben de esperar nada más “íntimo” del CEO de Apple en esta cuenta.

John Ternus abrió su cuenta de X previo a su primer evento como CEO de Apple

La llegada de John Ternus a X como CEO de Apple es bastante puntual, pues se da previo a su primer evento al frente de la compañía.

Recordemos que en el Apple Event del 9 de septiembre se presentará el iPhone 18, como ya es su costumbre; por lo que John Ternus debía de tener presencia en X ahora que es CEO.

Aunque X tiene muchos detractores, es un medio de comunicación importante para todos los CEO de compañías en general, de ahí la importancia de que estuviera ahí.

Por ende se espera que sus primeros “mensajes” de relevancia se den mientras nos acercamos a la presentación del nuevo iPhone 18.