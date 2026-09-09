Apple finalmente entró al mercado de los celulares plegables con el iPhone Duo, presentado este 9 de septiembre de 2026 durante su evento anual.
El nuevo iPhone Duo representa uno de los cambios de diseño más importantes para el iPhone desde sus primeras generaciones.
¿Cuánto cuesta el iPhone Duo?
El precio del iPhone Duo partiría de alrededor de 2 mil 200 dólares, convirtiéndolo en el iPhone más caro de Apple hasta ahora.
Para los precios en específico para México, de acuerdo a la página de Apple, el nuevo iPhone Duo estaría en:
- iPhone Duo de 256 GB - Desde 47 mil 999 pesos de contado o 18 MSI desde 2 mil 666.61 pesos
- iPhone Duo de 512 GB - Desde 52 mil 999 de contado o 18 MSI desde 2 mil 944.39 pesos
- iPhone Duo de 1 TB - Desde 62 mil 999 de contado o 18 MSI desde 3 mil 499.94 pesos
- iPhone Duo 2TB - Desde 77 mil 999 pesos de contado o 18 MSI desde 4 mil333.28 pesos
El lanzamiento comercial de preventa está previsto para el 16 octubre de 2026 a las 6 am hora CDMX, después de la llegada de los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max a las tiendas, debido a los retos de fabricación de esta primera generación plegable.
En ese sentido, el iPhone Duo estará disponible para el 23 de octubre del 2026 en colores blanco y negro.
Estas son las características del iPhone Duo
Tras la salida del iPhone Duo durante el Apple Event de este 9 de septiembre, se revelaron sus caracteristicas y especificaciones como:
- Pantalla exterior: OLED de 5.4 pulgadas con tasa de actualización de 120 Hz.
- Pantalla interior: OLED de 7.6 pulgadas y 120 Hz, al desplegarse.
- Procesador: Apple A20 Pro.
- Memoria: 12 GB.
- Cámaras traseras: sistema dual con sensores de 48 megapíxeles.
- Cámara frontal: 24 megapíxeles.
- Conectividad: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, eSIM y USB-C.
- Sistema operativo: iOS 27.
- Diseño: formato tipo libro, pensado para ofrecer una experiencia cercana a la de una tablet.
El iPhone Duo de Apple busca combinar la portabilidad de un teléfono con una pantalla mucho más amplia para multitarea, documentos y entretenimiento, marcando el debut de Apple en un segmento donde Samsung, Huawei y Xiaomi ya tienen varios modelos.