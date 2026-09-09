Apple finalmente entró al mercado de los celulares plegables con el iPhone Duo, presentado este 9 de septiembre de 2026 durante su evento anual.

El nuevo iPhone Duo representa uno de los cambios de diseño más importantes para el iPhone desde sus primeras generaciones.

iPhone Duo (Apple )

¿Cuánto cuesta el iPhone Duo?

El precio del iPhone Duo partiría de alrededor de 2 mil 200 dólares, convirtiéndolo en el iPhone más caro de Apple hasta ahora.

Para los precios en específico para México, de acuerdo a la página de Apple, el nuevo iPhone Duo estaría en:

iPhone Duo de 256 GB - Desde 47 mil 999 pesos de contado o 18 MSI desde 2 mil 666.61 pesos

iPhone Duo de 512 GB - Desde 52 mil 999 de contado o 18 MSI desde 2 mil 944.39 pesos

iPhone Duo de 1 TB - Desde 62 mil 999 de contado o 18 MSI desde 3 mil 499.94 pesos

iPhone Duo 2TB - Desde 77 mil 999 pesos de contado o 18 MSI desde 4 mil333.28 pesos

El lanzamiento comercial de preventa está previsto para el 16 octubre de 2026 a las 6 am hora CDMX, después de la llegada de los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max a las tiendas, debido a los retos de fabricación de esta primera generación plegable.

En ese sentido, el iPhone Duo estará disponible para el 23 de octubre del 2026 en colores blanco y negro.

iPhone Duo (Apple )

Estas son las características del iPhone Duo

Tras la salida del iPhone Duo durante el Apple Event de este 9 de septiembre, se revelaron sus caracteristicas y especificaciones como:

Pantalla exterior: OLED de 5.4 pulgadas con tasa de actualización de 120 Hz.

Pantalla interior: OLED de 7.6 pulgadas y 120 Hz, al desplegarse.

Procesador: Apple A20 Pro.

Memoria: 12 GB.

Cámaras traseras: sistema dual con sensores de 48 megapíxeles.

Cámara frontal: 24 megapíxeles.

Conectividad: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, eSIM y USB-C.

Sistema operativo: iOS 27.

Diseño: formato tipo libro, pensado para ofrecer una experiencia cercana a la de una tablet.

El iPhone Duo de Apple busca combinar la portabilidad de un teléfono con una pantalla mucho más amplia para multitarea, documentos y entretenimiento, marcando el debut de Apple en un segmento donde Samsung, Huawei y Xiaomi ya tienen varios modelos.