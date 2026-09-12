Una nueva polémica rodea a Apple tras la presentación del iPhone Duo, su primer teléfono plegable, luego de que usuarios en redes sociales señalaran una aparente alteración en las imágenes promocionales del dispositivo.

La controversia surgió porque algunos internautas consideran que los dedos de la mano que sostiene el iPhone Duo lucen inusualmente largos, lo que habría facilitado mostrar el equipo como cómodo de usar con una sola mano.

Hasta ahora, Apple no ha respondido a las acusaciones, que continúan generando debate entre consumidores y seguidores de iPhone.

¿Apple alargó los dedos para promocionar su nuevo iPhone Duo? Esto sabemos

De acuerdo con usuarios en redes, Apple habría alargado los dedos de una mano en una imagen para promocionar su nuevo iPhone Duo.

Algunos internautas notaron que los dedos que sujetan el teléfono plegable se veían más largo de lo normal.

Por lo que de inmediato señalaron a Apple de presuntamente haber retocado la imagen para que su dispositivo luciera muy sencillo de sostener con una mano.

Acusan a Apple de alargar los dedos para promocionar su nuevo iPhone Duo (Especial)

Entre los aspectos que destacó Apple de su iPhone Duo está que el celular cerrado es muy sencillo de usar con una sola mano. Sin embargo, algunos usuarios dudan que esto sea cierto.

Hasta el momento, Apple no ha emitido algún comunicado para desmentir los señalamientos que hay en su contra por supuestamente haber alargado los dedos de una mano en un promocional.

De acuerdo con las especificaciones del iPhone Duo, su pantalla de principal plegable es de 7.6 pulgadas, mientras que la exterior es de 5.4 pulgadas.

En promedio la mano de una persona mide entre 6.8 a 7.6 pulgadas. Por lo que habrá que esperar a descubrir cuando salga el iPhone Duo si Apple modificó la imagen o si dispositivo es completamente ergonómico para el usuario.