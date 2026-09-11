Un intercambio político en redes sociales colocó a Ariadna Montiel y Alejandro Moreno en el centro de la conversación luego de una polémica relacionada con un termo exhibido durante una sesión del Consejo General del INE.

La controversia entre Ariadna Montiel y Alejandro Moreno surgió en medio de los debates sobre posibles actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones 2027, cuando se difundió una conversación en la que se cuestionaba la presencia de un objeto con mensajes partidistas.

El episodio derivó en reproches públicos, burlas en redes y acusaciones cruzadas entre Morena y el PRI en el inicio de las elecciones 2027.

Ariadna Montiel y Alejandro Moreno pelea por un termo del PRI

El termo de Alejandro Moreno decía: “Vota PRI” y respondió al mensaje filtrado de Ariana Montiel, compartiendo una foto de su termo en redes sociales.

“Mira Ariadna Montiel, aquí lo traigo. Es de campañas pasadas, pero ya que te gustó tanto, te mando uno a tu oficina el lunes” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

Alejandro Moreno se burló de la dirigente de Morena, mencionando que le enviaría un termo del PRI a su oficina.

El político incluyó el hashtag ‘Termo Challenge’ en su publicación y otros integrantes del partido compartieron fotos de sus termos con el logo del partido.

Ariadna Montiel respondió a Alejandro Moreno que guardara su termo, ya que sería el único recuerdo de su partido: “Guárdalo de recuerdo, es lo que queda del PRI”.

La disputa entre Alejandro Moreno y Ariadna Montiel por el termo del PRI, surge en medio de señalamientos entre partidos por supuestos actos anticipados de campaña.

¿Alejandro Moreno se contradice? Acusa a Morena de actos anticipados de campaña

Durante la sesión extraordinaria Consejo General del INE, Alejandro Moreno aseguró que Morena estaba realizando actos de campaña previo a las elecciones del 2027.

“Morena y el gobierno se han adelantado en los tiempos electorales, con la complacencia total y absoluta de todas las instituciones, promoviendo abiertamente a sus aspirantes a costa de debilitar, manipular y burlar la ley electoral” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

Alejandro Moreno dice que Morena ya está promoviendo a sus candidatos para las elecciones de 2027 y ha burlado la ley electoral.

El discurso de Alejandro Moreno se mostró contradictorio tras llevar su termo con el emblema “Vota PRI”, por lo que el Instituto Nacional Electoral censuró la imagen del vaso de su transmisión.