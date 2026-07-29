Hace 90 años, Toni Kurz protagonizó una de las mayores tragedias del alpinismo

En la historia del alpinismo, una de sus mayores tragedias que tiene marca en la historia es la del alemán Toni Kurz, misma que cumple 90 años y que sigue siendo recordada.

Pues con solo 23 años, Toni Kurz perdió la vida el 22 de julio de 1936, tras cuatro días en su escala al Eiger, una imponente cumbre de 3 mil 967 metros de altura situada en los Alpes Berneses, Suiza .

Tragedia que no solo cobró la vida de Toni Kurz, sino de 3 alpinistas más:

Andreas Hinterstoisser, alemán, 21 años

Willy Angerer, austríaco, 31 años

Eduard “Edi” Rainer, austríaco, 27 años

El objetivo de los jóvenes alpinistas era lograr la hazaña de la primera ascensión absoluta de la cara norte del Eiger, conquistar la “Pared Asesina”, pero ¿que paso?

Así fue la tragedia de alpinista Toni Kurz de julio de 1936

La tragedia del alpinista Toni Kurz es una de las historias que se sigue contando, pues su impacto cambió para siempre las reglas de la montaña, además de llevar al límite la resistencia humana.

Luego de que Toni Kurz llevó al límite su resistencia humana durante una trágica escalada en el Eiger entre el 18 y el 22 de julio de 1936.

Tragedia que comenzó cuando los alpinistas Toni Kurz y Andreas Hinterstoisser decidieron subir la cara norte del Eiger, mientras en el camino al encontrarse a Willy Angerer y Eduard “Edi” Rainer se unieron para lograr su hazaña.

Al parecer todo iba bien para los alpinistas en su segundo día de escalada, sin embargo, un desprendimiento de rocas los sorprendió, y el cual provocó un fuerte impactó en la cabeza de Willy Angerer, dejándolo gravemente herido.

Lo que obligó al grupo a descender, pero donde todo estaba en sus contra, pues el clima y la dificultad de la montaña se los impidió, tras una avalancha que acabó con casi todo, menos Toni Kurz.

Pues durante esta avalancha, Andreas Hinterstoisser cayó al vacío, tras arrancarse su cuerda.

Willy Angerer, ya herido murió por los demás impactos directo de las rocas y la nieve; mientras que Edi Rainer fue arrastrado por el peso de sus compañeros muriendo asfixiado por la tensión de la cuerda.

Y donde solo quedó Toni Kurz colgando de su cuerda, pasando una noche entera a temperaturas bajo cero, hasta que su grito de auxilio se escuchó en el túnel de ventilación de la línea ferroviaria que cruzaba el interior de la montaña.

Tras esto el rescate de Toni Kurz comenzó aunque un nudo impidió que sobreviviera, luego de que rescatistas se viera imposibilitados para poder subir, y al no tener una línea de 40 metros de cuerda para una caída libre con seguridad, decidieron unir dos cuerdas

Con un esfuerzo en la resistencia de Toni Kurz logró tener el enganche a la nueva línea de cuerda, pero el nudo le impidió bajar tras atascarse el mosquetón de su arnés quedando a solo unos metros de poder salvarse.

Toni Kurz intentó todo por lograr pasar el nudo, pero el agotamiento y el frío extremo que había congelado sus brazo, hicieron que muriera suspendido en el aire y donde sus últimas palabra antes de perder el conocimiento fueron “ich kann nicht mehr”, en español “ya no puedo más”.