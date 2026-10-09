El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) alerta por posibles afectaciones en vuelos al Pacífico debido al huracán Simón; aerolíneas también señalan estos destinos.

Derivado del huracán Simón, el Servicio Meteorológico Nacional advierte lluvias puntales torrenciales para la tarde de este viernes 9 de octubre en zonas del Pacífico, en especial en los estados de Guerrero y Michoacán.

Por ello, Viva Aerobús, Volaris y Aeroméxico llaman a consultar el estatus de tu vuelo para este viernes en el caso de viajes del AICM.

AICM advierte posibles afectaciones en vuelos al Pacífico por el huracán Simón

En sus redes sociales, el AICM alertó que las condiciones meteorológicas que ocasionaría el huracán Simón para la tarde de este viernes 9 de octubre, podrían dejar afectaciones en algunos vuelos.

En especial para viajes al Pacífico mexicano, ya sea de destino o procedencia, por lo que el AICM recomienda mantenerse en contacto con la aerolínea utilizada para conocer el estatutos del vuelo.

¿Viajas al Pacífico? AICM advierte posibles afectaciones por el huracán Simón (Captura de pantalla)

AICM a su vez llamó a consultar en medios oficiales el pronóstico del clima y atender las recomendaciones emitidas por la Coordinación Nacional de Protección Civil o autoridades estatales.

De acuerdo con el SMN, el huracán Simón en su categoría 2, generará lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán, así como intensas y fuertes en Colima y Jalisco.

SMN también señala que la zona de vigilancia por los vientos del huracán Simón se extiende también desde Punta Mita hasta El Roblito en Nayarit, por lo que piden a la población en general a extremar precauciones.

¿Viajas al Pacífico? AICM advierte posibles afectaciones por el huracán Simón (SMN)

Aerolíneas advierten afectaciones en sus vuelos por huracán Simón

Aunado al aviso del AICM, Aeroméxico liberó una política de protección para clientes que se vean afectados por las lluvias del huracán Simón, sin embargo, Viva Aerobús y Volaris se unieron a dicha alerta.

Volaris notificó la cancelación de sus vuelos al Pacífico para los días 10 y 11 de octubre, por lo que piden a sus usuarios revisar su correcto electrónico para conocer las opciones de viaje para aquellos que viajaban hacia o desde:

Puerto Vallarta, Jalisco

Tepic, Nayarit

Uruapan, Michoacán

Colima

¿Viajas al Pacífico? AICM advierte posibles afectaciones por el huracán Simón (Captura de pantalla)

Viva Aerobús también informó que por el huracán Simón se activó la política Flex-Sí-bilidad para los vuelos con destino u origen a Acapulco o Puerto Vallarta, del 9 al 12 de octubre, para que se elija un cambio de fecha, ruta o reembolso del 100%.