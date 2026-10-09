A primeras horas de este viernes, el huracán Simon se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

Se localiza a 335 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 500 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Desde las 9 horas registra vientos máximos sostenidos de 155 km/h, con rachas de 195 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 6 km/h.

Conagua alerta por intensificación del huracán Simón

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami (NHC) pronostica que el huracán Simón se intensifique mientras se acerca a costas del occidente de México.

Las precipitaciones generadas por este fenómeno podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de estados como:

Guerrero . Lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros

. Lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros Michoacán . Lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros

. Lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros Colima . Lluvias intensas de 75 a 150 milímetros

. Lluvias intensas de 75 a 150 milímetros Jalisco. Precipitaciones fuertes de 50 a 75 milímetros

Lluvias se acompañarán de fuertes vientos

En Jalisco se registran vientos sostenidos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en costas de Michoacán. Alcanzando un oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura.

En Guerrero se registran vientos de de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en costas de Jalisco. El oleaje alcanza los 2.5 metros de altura.

En Michoacan se registran vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h, el oleaje alcanza los 3.5 a 4.5 metros de altura.

Huracán Simón provoca lluvias intensas (Carlos Alberto / Cuartoscuro / Carlos Alberto Carbajal)

Autoridades se mantienen en alerta por afectaciones del huracán Simón

Debido a su cercanía, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, estableció zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Mita hasta San Blas, en Nayarit.

Así como mantiene zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit. Incluyendo Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN de la Conagua. En caso de emergencias reportar al 911 y seguir las recomendaciones de Protección Civil.