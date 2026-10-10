La Secretaría de Salud despliega brigadas médicas por los riesgos del huracán Simón; también activó operativo en las zonas afectadas en los estados del Pacífico.
Mediante un comunicado compartido en redes sociales, la Secretaría de Salud dio a conocer que el protocolo se lleva a cabo en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil y las dependencias estatales.
Brigadas de salud se movilizan en estados de la costa del Pacífico mexicano para fortalecer la vigilancia epidemiológica, la atención médica y la respuesta ante emergencias.Secretaría de Salud
El Servicio Meteorológico Nacional indicó en su última actualización que el huracán Simón de categoría 3 se mantiene a 245 km al sur de Manzanillo, Colima, y dejará lluvias en varios estados del Pacífico.
Secretaría de Salud moviliza brigadas médicas y activa operativo por riesgos del huracán Simón
Este viernes 9 de octubre, ante las posibles afectaciones por el huracán Simón, la Secretaría de Salud activó un operativo preventivo y desplegó brigadas médicas especializadas para proteger posibles riesgos sanitarios.
La Secretaría de Salud describió que las brigadas médicas son desplegadas en las costas del Pacífico y se instaló el Comando Operativo para el monitoreo permanente del huracán Simón.
Por ello, se coordinan acciones preventivas y de respuesta ante posibles emergencias sanitarias, por lo que las brigadas están equipadas con insumos y kits de emergencia, así como medicamentos.
Las brigadas médicas son parte del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, y también están preparadas para identificar de manera oportuna los riesgos en puntos estratégicos.
Asimismo, participa la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Dirección General de Epidemiología para anticipar escenarios de riesgo en los diversos estados.
La dependencia apunta que la prioridad es proteger la vida y la salud de la población, por lo que se coordinará con los tres órdenes de gobierno, con mecanismos de vigilancia y respuesta.
Secretaría de Salud y Protección Civil coordinan acciones en zonas afectadas por huracán Simón
La dependencia federal también dio a conocer que trabaja en coordinación con Protección Civil, así como los tres órdenes de gobierno, quienes se declaran listos para atender a la población por el huracán Simón.
Al respecto, Protección Civil señaló que se encabezó la Primera Sesión del Puesto de Comando y del Comité Estatal de Emergencia para la Coordinación de Acciones Preventivas y de Preparación.
Esto para reforzar las acciones de preparación y prevención, ante la posible llegada del huracán Simón a Jalisco para los siguientes días, que dejarán lluvias intensas y rachas de viento fuertes.