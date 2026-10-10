La Secretaría de Salud despliega brigadas médicas por los riesgos del huracán Simón; también activó operativo en las zonas afectadas en los estados del Pacífico.

Mediante un comunicado compartido en redes sociales, la Secretaría de Salud dio a conocer que el protocolo se lleva a cabo en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil y las dependencias estatales.

Brigadas de salud se movilizan en estados de la costa del Pacífico mexicano para fortalecer la vigilancia epidemiológica, la atención médica y la respuesta ante emergencias. Secretaría de Salud

El Servicio Meteorológico Nacional indicó en su última actualización que el huracán Simón de categoría 3 se mantiene a 245 km al sur de Manzanillo, Colima, y dejará lluvias en varios estados del Pacífico.

Huracán Simón toma fuerza y alcanza categoría 3 frente a las costas de Colima (SMN)

Secretaría de Salud moviliza brigadas médicas y activa operativo por riesgos del huracán Simón

Este viernes 9 de octubre, ante las posibles afectaciones por el huracán Simón, la Secretaría de Salud activó un operativo preventivo y desplegó brigadas médicas especializadas para proteger posibles riesgos sanitarios.

La Secretaría de Salud describió que las brigadas médicas son desplegadas en las costas del Pacífico y se instaló el Comando Operativo para el monitoreo permanente del huracán Simón.

Por ello, se coordinan acciones preventivas y de respuesta ante posibles emergencias sanitarias, por lo que las brigadas están equipadas con insumos y kits de emergencia, así como medicamentos.

Las brigadas médicas son parte del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, y también están preparadas para identificar de manera oportuna los riesgos en puntos estratégicos.

Asimismo, participa la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de la Dirección General de Epidemiología para anticipar escenarios de riesgo en los diversos estados.

Secretaría de Salud despliega brigadas médicas y activa operativo en zonas afectadas por el huracán Simón (Secretaría de Salud)

La dependencia apunta que la prioridad es proteger la vida y la salud de la población, por lo que se coordinará con los tres órdenes de gobierno, con mecanismos de vigilancia y respuesta.

Secretaría de Salud y Protección Civil coordinan acciones en zonas afectadas por huracán Simón

La dependencia federal también dio a conocer que trabaja en coordinación con Protección Civil, así como los tres órdenes de gobierno, quienes se declaran listos para atender a la población por el huracán Simón.

Al respecto, Protección Civil señaló que se encabezó la Primera Sesión del Puesto de Comando y del Comité Estatal de Emergencia para la Coordinación de Acciones Preventivas y de Preparación.

Esto para reforzar las acciones de preparación y prevención, ante la posible llegada del huracán Simón a Jalisco para los siguientes días, que dejarán lluvias intensas y rachas de viento fuertes.