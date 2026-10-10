El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Simón avanza a las costas de Colima ahora como categoría 3; está a 245 kilómetros al sur de Manzanillo la noche del viernes 9 de octubre.

De acuerdo con el pronóstico compartido, el huracán Simón tiene vientos sostenidos de 195 km/h y rachas de 240 km/h, con un desplazamiento hacia el norte, por lo que tocaría tierra en Nayarit, para el 11 de octubre.

De momento, se mantiene la alerta en las costas de Colima, así como las zonas de vigilancia por los efectos del huracán Simón, desde Punta Mita, Nayarit, hasta Lázaro Cárdenas y Punta San Telmo en Michoacán.

Huracán Simón se fortalece: avanza a costas de Colima y Jalisco como categoría 3

En su actualización de las 21:00 horas del viernes 9 de octubre, el SMN informó que el huracán Simón se fortaleció a categoría 3, a 245 km de Manzanillo, Colima, y a 415 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, en Jalisco.

Huracán Simón toma fuerza y alcanza categoría 3 frente a las costas de Colima (SMN)

Su avance es hacia el norte a 11 km/h, por lo que dejará lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán, así como intensas en Colima y puntuales en el este y sur de Jalisco, para las próximas horas.

El SMN advierte a los estados del Pacífico extremar precauciones por las lluvias torrenciales, las rachas de viento que se espera lleguen a los 80 km/h, y las olas de hasta 4.5 metros en Michoacán y Guerrero.

Sin embargo, el pronóstico del clima del SMN también alerta por lluvias en otros estados, consecuencia tanto del huracán Simón y otros fenómenos meteorológicos:

Lluvias muy fuertes: Oaxaca

Lluvias fuertes:

Baja California

Sonora

Sinaloa

Durango

Guanajuato

Estado de México

Morelos

Hidalgo

Tabasco

Huracán Simón toma fuerza y alcanza categoría 3 frente a las costas de Colima (SMN)

Huracán Simón categoría 3: trayectoria apunta que se fortalecerá antes de tocar tierra en Nayarit

Las nuevas proyecciones del SMN también alertan que el huracán Simón se fortalecerá de categoría 3 a 4 en el transcurso del sábado 10 de octubre, mientras se dirige a costas de Nayarit.

De acuerdo con el pronóstico del Meteorológico Nacional, el huracán Simón será categoría 4 para las 6:00 horas del sábado 10 de octubre, a 185 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

Y para las 6:00 horas del domingo 11 de octubre se ubicará a 15 km al este-noreste de Playa Perula en Jalisco, para tocar tierra dos horas más tarde, ya como categoría 1, a 60 km al sur-sureste de San Blas, en Nayarit.