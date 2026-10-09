Ante la posible afectación por el avance de la tormenta tropical Simón en el Pacífico mexicano, Aeroméxico activó una política especial para brindar flexibilidad a los pasajeros con vuelos programados en destinos bajo riesgo meteorológico.

La medida permitirá realizar cambios en itinerarios, rutas y fechas sin algunos de los cargos habituales, con el objetivo de reducir las complicaciones derivadas de condiciones climáticas adversas.

Aeroméxico también llamó a los viajeros a mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales sobre sus vuelos y a consultar el estatus de sus reservaciones.

¿Qué ofrece Aeroméxico por la tormenta Simón? Conoce la política especial

Aeroméxico activó una política especial para pasajeros afectados por la tormenta Simón, esta consiste en:

No cobrar cargo por cambio de fecha ni diferencia de tarifa, siempre y cuando se respete la misma ruta y cabina pagada Se condona el cargo por expedición de boleto Se permite cambio de ruta sin cargo. En caso de existir diferencia en la tarifa entre el boleto original y el nuevo boleto, se deberá cobrar dicha diferencia al momento de realizar el cambio. Si el viaje reprogramado ocurre después del periodo de viaje permitido y el cambio se realiza dentro de las fechas de vigencia permitidas, no se aplicará el cargo por cambio, pero si aplica diferencia de tarifa.

Esta política especial para pasajeros afectados por la tormenta Simón en Aeroméxico será aplicable para todos los viajes desde, hacia y a través de:

Acapulco, Guerrero

Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero

Mazatlán, Sinaloa

Tepic, Nayarit

Manzanillo, Colima

Colima, Colima

Puerto Vallarta, Jalisco

Así podrás acceder a la política especial para pasajeros afectados por la tormenta Simón de Aeromexico

Si eres uno de los usuarios afectados de Aeromexico por la trayectoria de la tormenta tropical Simón sobre el Océano Pacífico y su posible impacto en la costa del Pacífico mexicano podrás aplicar política especial de la aerolínea.

Para acceder, tendrás que ser pasajeros con boleto expedido con placa 139 incluyendo código compartido AM emitido antes del 09 de octubre de 2026, de las rutas ya antes señaladas.

Mientras que para acceder a la política especial para pasajeros en Aeromexico, tendrás hasta el 13 de octubre de 2026 para realizar tu cambio.

Por lo que la política especial de Aeromexico será aplicable a viajes afectados del 09 y 10 de octubre.