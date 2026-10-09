La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) compartió que, de acuerdo con el pronóstico, el huracán Simón podría alcanzar categoría 4 durante el fin de semana.

“A partir de mañana sábado estaremos dando seguimiento a este huracán que seguramente podrá ingresar al territorio Nacional en las inmediaciones de Jalisco y Colima, llegando a ser un huracán de categoría mayor” Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC

Laura Velázquez Alzúa resaltó que Simón, actualmente categoría 1, podría impactar con mayor fuerza en las costas de Jalisco y Colima.

Fuerza del huracán Simón incrementa; podría impactar como categoría 4 en Jalisco y Colima

Laura Velázquez Alzúa señaló que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la trayectoria de este huracán está cambiando hacia el norte y podría impactar en Jalisco y Colima.

La titular de la CNPC señaló que aún “es muy pronto para poder determinar la categoría y el ingreso” de Simón en costas mexicanas.

Sin embargo, este podría ser entre categoría 3 o 4 en una zona de ingreso ubicada entre:

Jalisco:

Cihuatlán



La Huerta



Tomatlán



Cabo Corriente



Puerto Vallarta

Colima:

Manzanillo

Por ello, llamó a estas localidades a tomar precauciones y atender las instrucciones emitidas por canales oficiales de Protección Civil.

Por otra parte, señaló que a partir de las 12:00 horas del 9 de octubre se instalarán 3 centros de mando en:

Puerto Vallarta y Cihuatlán, Jalisco, encabezados por Pablo Lemus

Manzanillo, Coloma, encabezado por Indira Vizcaíno

Estos centros de mando contarán con el apoyo del Plan DN-III de la Sedena, así como del Plan Marina, Guardia Nacional y Protección Civil.

Simón se mantiene en el Pacífico mexicano; se dirige a Jalisco

De acuerdo con el SMN, el huracán Simón se localiza a 345 km al sur de Manzanillo, Colima y a 515 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco al corte de las 6:00 horas del 9 de octubre.

El huracán mantiene su trayectoria hacia el norte, con vientos sostenidos de 150 km/h y rachas de hasta 185 km/h.

Este viernes Simón ocasionará lluvias puntuales torrenciales en:

Guerrero

Michoacán

Así como lluvias intensas en Colima y muy fuertes en Jalisco, así como oleaje de hasta 4.5 metros de alto en las costas de dichos estados.