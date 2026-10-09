La Comisión Federal de Electricidad (CFE), inició con la preparación para evitar posibles apagones en los seis estados afectados por el huracán Simón durante el fin de semana.

De acuerdo con la titular de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, se inició un operativo en puntos estratégicos para hacer frente a las posibles fallas que se presenten por el paso del huracán por:

Guerrero Michoacán Colima Jalisco Nayarit Sinaloa

CFE inicia operativo para evitar apagones en 6 estados por huracán Simón

Ante la presencia del huracán Simón en territorio nacional, la CFE implementó una operación desde el pasado 8 de octubre con el fin de evitar apagones en los 6 estados afectados.

Emilia Esther Calleja resaltó que se distribuyó personal especializado en distintos puntos estratégicos para hacer frente a la contingencia por las fuertes lluvias y vientos.

En esta operación participarán 2 mil 316 trabajadores y trabajadoras electricistas, así como:

300 grúas

726 vehículos pick up

17 vehículos todo terreno

85 plantas de energía

113 torres de iluminación

4 helicópteros

Guerrero, primer estado con afectaciones eléctricas por huracán Simón

Por otra parte, Emilia Esther Calleja señaló que desde las 15:54 horas del 8 de octubre se presentaron las primeras afectaciones en estructuras de la CFE con la inundación de la subestación Puerto Marqués, Guerrero.

Por seguridad, se procedió a desenergizar la estación, lo que afectó a 65 mil 78 usuarios en Guerrero, lo que corresponde al 4.5% de los usuarios totales de la entidad.

En un plazo de 12 horas se restableció el servicio en el 90.57%; sin embargo, resultaron dañados:

1 línea de alta tensión de 115 kw

11 circuitos de media tensión

1 ramal de media tensión

10 postes de media tensión

Cabe señalar que los 6 mil 135 usuarios que aún tienen afectaciones eléctricas por el paso del huracán Simón se encuentran en zonas donde se presentaron deslaves, principalmente en San Luis Acatlán, en la Costa Chica, donde se tuvo que hacer trabajo de remoción de terracería para tener acceso.