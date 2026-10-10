Autoridades de Protección Civil anunciaron el cierre de puertos y la activación de la alerta amarilla en los estados de Colima y Jalisco ante el paso del huracán Simón como categoría 2.
En su reporte de las 18:00 horas, indicaron que el huracán Simón se localiza a 305 km al sur de Manzanillo, Colima, y a 465 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.
Su desplazamiento es en dirección al nor-noroeste a 6 km/h, generando rachas de viento de hasta 215 km/h y vientos sostenidos de 175 km/h.
Ante el paso de huracán Simón, Protección Civil de Jalisco llevó a cabo la evacuación preventiva de 261 personas y la instalación de 13 refugios temporales que pueden albergar a 1,900 personas.
Por su parte, en Colima se habilitaron 5 refugios temporales y se desplegaron más de 1,500 elementos para atender la emergencia en apoyo a la población.
Huracán Simón: Puertos cerrados y municipios de Colima y Jalisco en alerta amarilla
A través de un comunicado, autoridades informaron el cierre de puertos como medida preventiva ante los efectos provocados por el paso de huracán Simón como categoría 2 en el Pacífico mexicano.
Embarcaciones mayores:
- Michoacán: Lázaro Cárdenas
Embarcaciones menores:
- Jalisco: Barra de Navidad y Puerto Vallarta
- Colima: Manzanillo. Michoacán: Lázaro Cárdenas
- Guerrero: Acapulco, Zihuatanejo y Puerto Marqués
Indicaron que esta medida entró en vigor desde el viernes 9 de octubre a las 16:00 horas y se mantendrá activa hasta nuevo aviso.
Las autoridades de Protección Civil informaron que la alerta amarilla se activó en 28 municipios entre los estados de Colima y Jalisco.
Puntualmente, en Colima aplica para los siguientes municipios:
- Armería
- Coquimatlán
- Ixtlahuacán
- Manzanillo
- Minatitlán
- Tecomán
Asimismo, esta es aplicable para 22 municipios en el estado de Jalisco:
- Atengo
- Atenguillo
- Autlán de Navarro
- Ayutla
- Cabo Corrientes
- Casimiro Castillo
- Cihuatlán
- Cuautitlán de García Barragán
- Cuautla
- El Grullo
- Guachinango
- La Huerta
- El Limón
- Mascota
- Mixtlán
- Puerto Vallarta
- Villa Purificación
- San Sebastián del Oeste
- Talpa de Allende
- Tolimán
- Tomatlán
- Tuxcacuesco
Huracán Simón: Estos estados permanecen en alerta azul
Ante las intensas lluvias que provocará el huracán Simón en el Pacífico mexicano, autoridades han activado también la alerta azul para algunas entidades que aún se mantienen alejadas de este fenómeno meteorológico.
Guerrrero:
- Acapulco de Juárez
- Atoyac de Álvarez
- Benito Juárez
- Coahuayutla de José María Izazaga
- Coyuca de Benítez
- Zihuatanejo de Azueta
- Petatlán
- Técpan de Galeana
- La Unión de Isidoro Montes de Oca
Durango:
- Mezquital
- Pueblo Nuevo
- Súchil
- Vicente Guerrero
Nayarit:
- Acaponeta
- Huajicori
- Del Nayar
- Tecuala
- La Yesca
Sinaloa:
- Concordia
- Escuinapa
- Mazatlán
- Rosario
Protección Civil pide mantenerse alerta ante el paso de huracán Simón, con la finalidad de evitar riesgos para la población y conocer posibles acciones de evacuación en caso de ser necesario.