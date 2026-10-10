Autoridades de Protección Civil anunciaron el cierre de puertos y la activación de la alerta amarilla en los estados de Colima y Jalisco ante el paso del huracán Simón como categoría 2.

En su reporte de las 18:00 horas, indicaron que el huracán Simón se localiza a 305 km al sur de Manzanillo, Colima, y a 465 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Su desplazamiento es en dirección al nor-noroeste a 6 km/h, generando rachas de viento de hasta 215 km/h y vientos sostenidos de 175 km/h.

Ante el paso de huracán Simón, Protección Civil de Jalisco llevó a cabo la evacuación preventiva de 261 personas y la instalación de 13 refugios temporales que pueden albergar a 1,900 personas.

Por su parte, en Colima se habilitaron 5 refugios temporales y se desplegaron más de 1,500 elementos para atender la emergencia en apoyo a la población.

Huracán Simón provoca lluvias intensas (Carlos Alberto / Cuartoscuro / Carlos Alberto Carbajal)

Huracán Simón: Puertos cerrados y municipios de Colima y Jalisco en alerta amarilla

A través de un comunicado, autoridades informaron el cierre de puertos como medida preventiva ante los efectos provocados por el paso de huracán Simón como categoría 2 en el Pacífico mexicano.

Embarcaciones mayores:

Michoacán: Lázaro Cárdenas

Embarcaciones menores:

Jalisco: Barra de Navidad y Puerto Vallarta

Colima: Manzanillo. Michoacán: Lázaro Cárdenas

Guerrero: Acapulco, Zihuatanejo y Puerto Marqués

Indicaron que esta medida entró en vigor desde el viernes 9 de octubre a las 16:00 horas y se mantendrá activa hasta nuevo aviso.

Las autoridades de Protección Civil informaron que la alerta amarilla se activó en 28 municipios entre los estados de Colima y Jalisco.

Puntualmente, en Colima aplica para los siguientes municipios:

Armería

Coquimatlán

Ixtlahuacán

Manzanillo

Minatitlán

Tecomán

Asimismo, esta es aplicable para 22 municipios en el estado de Jalisco:

Atengo

Atenguillo

Autlán de Navarro

Ayutla

Cabo Corrientes

Casimiro Castillo

Cihuatlán

Cuautitlán de García Barragán

Cuautla

El Grullo

Guachinango

La Huerta

El Limón

Mascota

Mixtlán

Puerto Vallarta

Villa Purificación

San Sebastián del Oeste

Talpa de Allende

Tolimán

Tomatlán

Tuxcacuesco

huracán Simon en Colima (MARIO CHÁVEZ / AGENCIAf64 / CUARTOSCURO / Fotógrafo Especial)

Huracán Simón: Estos estados permanecen en alerta azul

Ante las intensas lluvias que provocará el huracán Simón en el Pacífico mexicano, autoridades han activado también la alerta azul para algunas entidades que aún se mantienen alejadas de este fenómeno meteorológico.

Guerrrero:

Acapulco de Juárez

Atoyac de Álvarez

Benito Juárez

Coahuayutla de José María Izazaga

Coyuca de Benítez

Zihuatanejo de Azueta

Petatlán

Técpan de Galeana

La Unión de Isidoro Montes de Oca

Durango:

Mezquital

Pueblo Nuevo

Súchil

Vicente Guerrero

Nayarit:

Acaponeta

Huajicori

Del Nayar

Tecuala

La Yesca

Sinaloa:

Concordia

Escuinapa

Mazatlán

Rosario

Protección Civil pide mantenerse alerta ante el paso de huracán Simón, con la finalidad de evitar riesgos para la población y conocer posibles acciones de evacuación en caso de ser necesario.