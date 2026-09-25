La segunda subasta de Altos Hornos de México se llevará a cabo hoy viernes 25 de septiembre.

El proceso que se llevará a cabo en el Juzgado Segundo de Concursos Mercantiles contempla la venta de Altos Hornos de México así como de Minera del Norte, unidad valuada en mil 326 millones de dólares.

Sin embargo, de declararse desierta por segunda vez, las autoridades iniciarán un proceso de subasta abierta el próximo lunes 28 de septiembre.

Cabe señalar que el adeudo de Altos Hornos de México supera los 5 mil millones de dólares, por lo que su venta no podrá cubrir los compromisos de manera integral.

Segunda subasta de Altos Hornos de México; podría ser adquirido por estas empresas

Este viernes 25 de septiembre se agendó la segunda subasta de Altos Hornos de México para su planta en Coahuila, que lleva 3 años paralizada.

De acuerdo con la reportera Magda Guardiola, se han presentado seis interesados en la subasta. Se trata de:

Argentem Creek Partners Compañía Jepal Construcciones e Ingenierías Electromecánicas Grupo Metalmex Trust Empresarial Mexicano Octavio Pous Escalante

A pesar de haber mostrado su interés, para la víspera de la subasta aún no había reporte de los depósitos de garantía requeridos para la participación.

Si la subasta se declara desierta, el juzgado iniciará con una segunda fase, abierta e inmediata que dará inició el lunes 28 de septiembre de 2026 ante la parálisis operativa de 3 años.

Cabe señala que los recursos obtenidos serán destinados en primer lugar a los 13 mil 907 trabajadores a quienes se les adeudan salarios y prestaciones.

De acuerdo con el reporte, desde el cierre de Altos Hornos de México, 90 trabajadores han muerto en la espera de recibir el pago de sus derechos laborales.

Cabe señalar que Altos Hornos de México tiene mil 700 acreedores, entre ellos: