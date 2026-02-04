¿Netflix y HBO Max juntos? Ted Sarandos pone sobre la mesa una fusión.

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, defendió ante el senado de Estados Unidos el acuerdo para la adquisición de Warner Bros.

Ted Sarandos pone sobre la mesa una fusión entre Netflix y HBO Max

Durante la audiencia “Examen del Impacto Competitivo de la Propuesta de la Transacción Netflix- Warner Brothers”, Ted Sarandos expuso que Netflix y HBO Max son complementarios.

Además, afirmó que el 80% de suscriptores de HBO Max también se encuentran suscritos a Netflix.

Por tal razón, Sarandos mencionó: “Ofreceremos a los consumidores más contenido por menos”.

Ted Sarandos, CEO de Netflix (Sipa USA / Sthanlee Mirador/Sipa USA via Re)

Dicha declaración ha sido tomada como una postura de fusión entre las plataformas de streaming Netflix y HBO Max.

No obstante, Sarandos mencionó que las empresas de Warner Bros. que Netflix adquiere son diferentes y que se planea operarlas “en gran medida como lo hacen hoy”.

Dejando el compromiso también de que habrá una ventana de exhibición de 45 días para las cintas de Warner.

Cabe señalar que la audiencia de Sarandos fue convocada por el “Subcomité de Antimonopolio, Política de Competencia y Derechos del Consumidor” del Comité Judicial del Senado; tuvo una duración de 2 horas.

Netflix / Warner Bros. (Netflix)

Fusión de Netflix y Warner Bros. “fortalecerá a la industria del entretenimiento”, asegura Ted Sarandos

Durante la audiencia con el senado, Ted Sarandos señaló que la fusión de Netflix y Warner Bros. “fortalecerá a la industria del entretenimiento”.

Las afirmaciones de Sarandos se produjeron ante los cuestionamientos del senador por Utah, Mike Lee y el demócrata por Nueva Jersey, Cory Booker.

De acuerdo con Ted Sarandos, la adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix también preservará la elección y el valor para los consumidores.

Además de que les otorgará más oportunidades a los creadores audiovisuales.

Para defender su postura, Ted Sarandos explicó que Netflix ha generado 155 mil empleos con producciones en los 50 estados de los Estados Unidos.

También expuso que Netflix enfrenta una creciente competencia de empresas tecnológicas que buscan “apoderarse del negocio de la televisión”, como:

YouTube

Apple

Prime Video

Ted Sarandos, CEO de Netflix (Image Press Agency / Image Press Agency via Reuters C)

Por su parte, Cory Booker cuestionó sobre la reunión que tuvo Ted Sarandos con Donald Trump, señalando si era apropiado que el presidente de Estados Unidos se involucrara en la revisión del acuerdo de Netflix y Warner Bros.

A ello, Sarandos afirmó que se reunió con Trump en varias ocasiones para hablar sobre el estado de la industria del entretenimiento y las formas de proteger y crear empleos en Estados Unidos.