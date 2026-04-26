La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, inaugura el Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA este domingo 26 de abril de 2026.

Desde la estación de Buenavista ubicada en la Ciudad de México (CDMX), cerca de las 10:30 de la mañana de este domingo, la presidenta Sheinbaum arribó al lugar para abordar el tren que la lleve hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Además, la mandataria está acompañada de otros funcionarios y gobernadores como:

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la CDMX

Maestra Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México

Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo

La intención de este Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA también es conectar con la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

Nota en desarrollo, en breve más información...