Claudia Sheinbaum anunció que el Tren Suburbano que conectará Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ya es, en su mayoría, propiedad pública tras la adquisición de acciones por parte del gobierno federal.

“Adquirimos una buena parte de este Tren, el Tren Ciudad de México-Lechería, lo que se conocía como el Suburbano, estaba la mayor parte, en propiedad de la empresa CAF. Ya adquirimos la mayor parte, ya es un tren público en su mayoría.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 21 de abril de 2026, la presidenta de México explicó que el sistema, antes controlado por la empresa española CAF, pasará a manos del Fondo Nacional de Infraestructura.

La inauguración del Tren Suburbano al AIFA está prevista para el domingo 26 de abril, fortaleciendo la movilidad metropolitana con un transporte rápido y conectado al AIFA.

Gobierno toma control del Suburbano rumbo al AIFA

Claudia Sheinbaum detalló durante la conferencia matutina de este 21 de abril, que el Gobierno Federal adquirió la mayoría de las acciones del Tren Suburbano, poniendo fin al control de la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y rescatando la soberanía nacional en esta importante vía de transporte.

Por lo que ahora el Tren Suburbano será operado por el Fondo Nacional de Infraestructura, organismo que también administra otros proyectos ferroviarios estratégicos del país, como el México-Toluca y futuras rutas hacia Pachuca.

“En este momento estamos trabajando en la Ciudad de México, Pachuca; el domingo se inaugura en Ciudad de México el aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Lechería-Felipe Ángeles.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El proyecto busca fortalecer la movilidad hacia el AIFA, una de las principales obras de infraestructura aeroportuaria en México, mediante un sistema de transporte rápido que podría trasladar a miles de pasajeros diariamente en menos de una hora.

Con esta adquisición, el gobierno federal avanza en su estrategia de recuperar y expandir el control público sobre el sistema ferroviario, apostando por una red de transporte más accesible y conectada en el Valle de México.