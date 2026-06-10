TV Azteca se mantiene en conflictos con acreedores en Nueva York, Estados Unidos, ahora por un préstamo con un banco fraudulento por 290 millones de dólares.

De acuerdo con la demanda interpuesta por sus acreedores, TV Azteca negoció un préstamo con el Alter Bank Limited, un banco relacionado con actividades fraudulentas.

Por ello, interpusieron una nueva demanda, ahora ante la Corte federal de Miami en Florida el pasado 2 de junio para emplazar a sus directivos para declarar sobre dicho préstamo.

Acreedores de TV Azteca en Nueva York demandan por posible préstamo fraudulento

Los acreedores de TV Azteca en Nueva York iniciaron una demanda en la Corte federal de Miami contra la televisora de Ricardo Salinas Pliego por un posible préstamo fraudulento de 290 millones de dólares.

De acuerdo con la demanda, TV Azteca negoció un préstamo de 290 millones de dólares sólo 5 semanas antes de promover su concurso mercantil en México.

Los acreedores señalan que este préstamo por alrededor de 5 mil 41 millones 429 mil 600 pesos mexicanos, se realizó con un “banco alternativo” de la isla Santa Lucía ubicada en las Antillas Menores.

Este banco, Alter Bank Limited, está relacionado con “casos previos de actividad criminal y transferencias fraudulentas”.

Asimismo, reclamaron que TV Azteca le dio la primera preferencia de pago a este banco sobre el resto de sus deudas, incluso sobre los 630 millones de dólares que tiene con ellos en Nueva York desde 2021.

Esto tras una investigación que les siguiere que Alter Bank Limited no tenía los fondos para hacer dicho préstamo.

Además de denunciar que TV Azteca ha intentado ocultar la información sobre este préstamo, lo que “sugiere que el préstamo de Alter Bank puede ser una transferencia fraudulenta”.

Acreedores de TV Azteca piden que directivos de Alter Bank declaren sobre el préstamo

De acuerdo con la demanda interpuesta en Miami, los acreedores de TV Azteca emplazan a la Corte que los directivos de Alter Bank Limited declaren sobre el préstamo.

Se trata de 6 directivos que residen en Florida que podrían ser citados para entregar la documentación sobre el préstamo.

Asimismo, reclaman un posible fraude ya que este banco tiene una oficina con sólo 3 empleados.