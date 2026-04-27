El domingo 26 de abril se inauguró el Tren Suburbano AIFA y la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el momento con video de su recorrido por la ruta del ramal Lechería-AIFA.

La presidenta Claudia Sheinbaum acudió a la inauguración acompañada de varios miembros de su gabinete y su esposo, Jesús Tarriba.

“¡Misión cumplida! Tren Felipe Ángeles. Lechería-AIFA", escribió Claudia Sheinbaum en la descripción de su video compartido en redes sociales.

Claudia Sheinbaum celebra la inauguración del Tren Suburbano al AIFA

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió un video donde celebraba la inauguración del Tren Suburbano al AIFA, con imágenes de su primer viaje junto a su gabinete.

“Estamos muy felices porque va a ser conectividad, no solamente del aeropuerto, si no de todas las personas del Estado de México que viven por esta zona”, mencionó la presidenta de México en su video.

¡Misión cumplida! Tren Felipe Ángeles. Lechería-AIFA pic.twitter.com/oKOO4M8GjH — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 26, 2026

Claudia Sheinbaum destacó que se ha elaborado el 30% de la ruta de tren que va del AIFA hasta Pachuca.

Durante el acto oficial, Claudia Sheinbaum destacó que esta ruta era otra de las promesas cumplidas a la ciudadanía: “El día de hoy, misión cumplida: cumplimos con el pueblo de México”.

Así fue el recorrido de Claudia Sheinbaum en el Tren Suburbano al AIFA

El recorrido de Claudia Sheinbaum por la nueva ruta del Tren Suburbano inició en la mañana en la estación Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La presidenta confirmó que el Tren quedará bajo el control total del gobierno federal tras llegar a un acuerdo con la empresa española Construcciones y Auxiliar Ferrocarriles.

El Tren Suburbano será conocido como Tren Felipe Ángeles, el cual va de la CDXM al AIFA y se planea que llegue a Pachuca.