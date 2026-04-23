Durante la mañanera del pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció el Tren Suburbano al AIFA será llamado ‘Felipe Ángeles’.

El cambio de nombre del Tren Suburbano al AIFA se da también con el anuncio del cambio de control del servicio de transporte, ahora en manos del Gobierno de México, precisó Claudia Sheinbaum.

“El llamado Tren Suburbano lo vamos a llamar el ‘Felipe Ángeles’ del que va de la Ciudad de México al AIFA y del AIFA a Pachuca, ese tren ahora se va ha operar como un tren a manos del gobierno y es de común acuerdo, de manos de privados a manos del pueblo de México”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Tren Suburbano al AIFA ahora será llamado ‘Felipe Ángeles’: Sheinbaum

Ante el ya anunciado cambio de control del sistema ferroviario a manos del Estado del Tren Suburbano al AIFA, también su nombre cambia, ahora será ‘Felipe Ángeles’.

Tras alcanzar un acuerdo con la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y OMNITREN, precisó Sheinbaum y que beneficiará al pueblo, con el 100% de las acciones a manos del Gobierno sobre el transporte por vías.

Por su parte, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) precisó que la compra a accionistas privados se hizo en una transacción de los 43.4% de acciones de CAF y del 7.6% de OMNITREN.

Transacción que se concretó con 5 mil 999 millones de pesos, precio estipulado en la concesión original y en avalúos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Y con ello, el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) asumirá en su totalidad la operación del Tren Suburbano al AIFA, tras la adquisición total del Gobierno.

Tren Suburbano al AIFA se inaugurará el 26 de abril (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Tren Suburbano al AIFA se inaugura ya siendo de México y con conexiones

Mendoza Sánchez refrendó que la inauguración del Tren Suburbano al AIFA, ahora ‘Felipe Ángeles’ de este domingo 26 de abril será ya siendo de México.

“Vamos asegurar que este tren sea el más eficiente”, dijo Mendoza Sánchez, ante el ramal que conectará la estación Lechería con el AIFA, lo que permitirá a los usuarios trasladarse desde el centro de la Ciudad de México hasta el interior de las terminales aéreas.

Asimismo, en vista de más conexiones, la tercera etapa del proyecto, del Tren Suburbano al AIFA, es el ramal con Pachuca en un recorrido de 57 kilómetros y seis estaciones.