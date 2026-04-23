Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) ya reveló los precios del Tren Buenavista-AIFA, ahora llamado Felipe Ángeles.

Tras la adquisición de las operaciones totales del Tren Buenavista-AIFA, ahora renombrado Felipe Ángeles por el Gobierno de México, se anunció que ciertos precios se mantendrán y habrá algunos precios en promoción.

Sin embargo, por ahora el recorrido del Tren Buenavista-AIFA, tendrá un costo de 45 pesos por persona, tras el mes de operaciones se estarán publicando las tarifas oficiales.

Estos son los precios del Tren Buenavista-AIFA, ahora Felipe Ángeles

Los precios del Tren Buenavista-AIFA, ahora Felipe Ángeles en el recorrido completo hasta la terminal aérea será de 45 pesos por viaje y persona.

Así como se tendrá un precio en promoción de 11.50 pesos en recorridos medios del Tren Buenavista-AIFA, ahora Felipe Ángeles durante el primer mes de operaciones con el objetivo de que la población lo conozca.

“Queremos que la gente venga a conocerlo porque es una obra magnífica y asentar las operaciones del tren”. Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general de Banobras

Asimismo, Mendoza Sánchez dijo que aún se están terminando de revisar tarifas del Tren Buenavista-AIFA, Felipe Ángeles por lo que “a partir del mes de operación, se estarán publicando las nuevas tarifas, pero serán mucho más accesibles que cualquier medio tradicional”.

Por otra parte, los precios del Suburbano se mantienen tal y como están, tramos cortos quedará en 11.50 pesos y tramos largos 26.50 pesos.

Tren Buenavista–AIFA (Eduardo Diaz/SDPnoticias)

Se buscará que Tren Buenavista-AIFA, ahora Felipe Ángeles se integre a TUMI

En un adelanto Mendoza Sánchez apuntó que se buscará que el Tren Buenavista-AIFA, ahora Felipe Ángeles se integre con la Tarjeta Única de Movilidad Integrada (TUMI).

Sin embargo, por ahora no se tiene más información al respetos, pues en cuanto se concrete, se estará anunciando la integración para un mejor acceso a los servicios de transporte.