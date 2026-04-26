La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó una petición directa al general Pastor para que la estación AIFA del Tren Felipe Ángeles lleve también el nombre de Clara Krause.

Esto a manera de homenaje a Clara Krause, esposa del general revolucionario Felipe Ángeles.

“Quiero pedirle al general Pastor, a quienes operan el aeropuerto, que esta estación se llame, por supuesto, estación Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero que lleve otro nombre, que es el de Clara Krause, que es la esposa de Felipe Ángeles, una mujer también extraordinaria” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La solicitud fue hecha durante la inauguración del Tren Felipe Ángeles, proyecto ferroviario que conecta la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en el Estado de México.

Sheinbaum destaca rescate de trenes de pasajeros tras inaugurar el Tren Felipe Ángeles

La presidenta Sheinbaum encabezó este domingo 26 de abril de 2026 la inauguración oficial del Tren Felipe Ángeles, que comenzó operaciones este mismo día.

Durante su mensaje, destacó la relevancia de recuperar el sistema ferroviario de pasajeros en México como parte de una nueva estrategia de movilidad nacional.

“La posibilidad de que las y los mexicanos, a precios accesibles y en el mejor transporte posible, puedan moverse por todo el país. Eso es lo que representa el rescate de los trenes de pasajeros”, afirmó.

Asimismo, defendió que este tipo de proyectos amplían el derecho a la movilidad tanto para ciudadanos mexicanos como para visitantes extranjeros.

Tren Felipe Ángeles: estas son los nombres de las estaciones de la ruta entre CDMX y AIFA

Con la inauguración del Tren Felipe Ángeles también se confirmó el recorrido completo que podrán realizar los pasajeros entre la Ciudad de México y el AIFA. Los nombres oficiales de las estaciones son las siguientes:

Buenavista

Fortuna

Tlalnepantla

San Rafael

Lechería

Cueyamil

La Loma

Teyahualco

Prados Sur

Cajiga

Xaltocán

AIFA - Clara Krause (propuesta realizada por Claudia Sheinbaum)

Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA (Especial)

Adicionalmente, este ramal hacia el AIFA cuenta con una extensión de 23 kilómetros y parte desde la estación de transferencia Lechería; sin embargo, también los pasajeros pueden tomarlo desde la estación Buenavista en CDMX.

Su costo promocional durante su primer mes de operación hasta el AIFA será de 45 pesos.