Este domingo 26 de abril de 2026 se inauguró el Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Ahora, la conectividad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) da un salto importante porque este nuevo ramal ferroviario conecta a la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México.

A continuación, te compartimos los horarios, tarifas y la ruta completa del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA.

¿Cuáles son los horarios del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA?

Uno de los mayores atractivos del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA es la reducción de tiempos.

El trayecto desde la estación Buenavista hasta el AIFA se realiza en tan solo 50 minutos, con trenes que mantienen una frecuencia de salida cada 30 minutos, según reportes preliminares.

Los horarios de servicio del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA son:

Lunes a viernes: 05:00 a 00:00 horas

Sábados: 06:00 a 00:00 horas

Domingos y días festivos: 07:00 a 00:00 horas

Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA (Especial)

¿Cuánto cuesta viajar al AIFA?; estas son las tarifas

Para incentivar el uso de esta nueva ruta, se ha establecido una tarifa promocional durante el primer mes de operación:

Viaje al AIFA: $45.00 pesos (desde cualquier estación hacia el aeropuerto y viceversa)

Viajes entre estaciones intermedias: $11.50 pesos

El único método de pago aceptado es la Tarjeta de Movilidad Integrada, la misma que utilizas para el Metro y Metrobús de la CDMX.

Ruta y estaciones del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA

El ramal hacia el AIFA cuenta con una extensión de 23 kilómetros y parte desde la estación de transferencia Lechería.

Las estaciones del Tren Felipe Ángeles que componen esta ruta Buenavista-AIFA son:

Buenavista (Conexión con Metro L8, Metrobús L1, L3 y L4)

Fortuna

Tlalnepantla

San Rafael

Lechería (Punto de conexión con Mexibús L2)

Cueyamil

La Loma

Teyahualco

Prados Sur

Cajiga

Xaltocán

AIFA Terminal de Pasajeros (Conexión con Mexibús L1 y Terminal de Autobuses)