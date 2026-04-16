El Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) dio a conocer cuánto cuesta hoy en día elaborar un kilo de tortillas, revelando así importantes pérdidas para los vendedores.

Esto ante las demandas constantes de tortilleros, quienes han externado la necesidad actual de ajustar el precio de la tortilla, el cual se encuentra fijado desde hace tres años en 22 pesos por kilo.

Esto cuesta hacer un kilo de tortillas, según el CNT; urgen aumentar el costo actual

Homero López García, presidente del CNT, detalló que hacer actualmente un kilo de tortillas representa una inversión para los vendedores de al menos 25 pesos.

Es decir, el costo de 22 pesos por kilo no cubre el gasto empleado para su elaboración, por lo que los vendedores sufren pérdidas económicas en sus negocios.

Tortillas (Victoria Valtierra/Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

López García manifestó que la elaboración de un kilo de tortilla no considera únicamente el costo de maíz o harinas —los cuales dijo se encuentran con costos razonables— sino también el pago de recibos de luz, agua, gas, renta e incluso salarios para varios vendedores.

Esto luego de que señalar su desacuerdo con la presidenta Sheinbaum, quien aseguró que hoy en día “no existen motivos para aumentar el precio de la tortilla”.

Según indicó Homero López García, el precio de la tortilla debería incrementar al menos tres pesos por kilo, para cubrir como mínimo el valor de su producción, así como el déficit cercano al 16% que ha resultado de la disparidad entre el valor de venta.

Por tal motivo, y ante el incremento de insumos y combustibles necesarios para la elaboración y transporte de elementos básicos para la tortilla, dijo que es urgente revisar los precios actuales, los cuales no se han modificado desde hace tres años.