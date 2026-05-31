Recientes filtraciones del iPhone 18 y iPhone 18 Pro revelan colores azul y rosa.

Se han dado a conocer más detalles acerca de la estética que tendrá el nuevo dispositivo móvil de Apple.

iPhone 18 y iPhone 18 Pro tendrán colores azul y rosa, según filtraciones

La paleta de colores para el iPhone 18 y iPhone 18 Pro se redefinirá. De acuerdo con filtraciones, habrían modelos en tono azul y rosa.

Se especula que el color rosa llegaría al iPhone 18 Pro Max, aunque otros aseguran que estaría disponible en todas las versiones del dispositivo de Apple.

El usuario de X @MajinBuofficia, que es uno de los más fiables, dio a conocer también protectores de cámara del iPhone 18 con estos colores:

Negro

Azul claro

Plata

Burdeos

En el caso del color azul, muchos lo han comparado con el Sierra Blue que tenía el iPhone 13 Pro y que regresaría con la llegada del iPhone 18.

Filtraciones del iPhone 18 y iPhone 18 Pro revelan colores azul y rosa (Especial)

A los rumores de los colores que tendrán los iPhone 18 y iPhone 18 Pro se suman los aparentes cambios que prepara Apple.

Especialistas indican que el iPhone 18 Pro tendrá una pantalla de 6.3 pulgadas, mientras que el iPhone 18 Pro Max sería de 7 pulgadas.

Las novedades en el iPhone 18 de igual forma apuntan a la reducción de la Dynamic Island entre en un 25% a 35%. Con ello, se buscara aprovechar el espacio de la pantalla del dispositivo.

Además, el iPhone 18 contará con una procesador A20 con tecnología de 2 nanómetros.