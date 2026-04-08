Grupos de productores de Sinaloa mantienen protestas el martes 7 de abril en la caseta de Cuatro Caminos, en Guasave, desde donde rechazaron las propuestas del Gobierno Federal.

Según reportes, a los productores se les propuso una mesa de diálogo, pero los manifestantes la rechazaron de inmediato, argumentando que hasta ahora ninguna ha dado resultados.

Productores de Sinaloa mantienen protesta en Guasave y rechazan propuestas (Redes Sociales )

Productores de Sinaloa rechazan mesa de diálogo

Las casetas en Guasave, Sinaloa, fueron tomadas el martes por productores de la región, quienes reclaman adeudos pendientes del gobierno y exigen pagos justos por su trabajo en la producción del maíz.

Durante estas protestas, el líder campesino Baltazar Valdez Armentia informó sobre la propuesta del Gobierno Federal para abandonar la protesta en la caseta en Guasave y tener una mesa de diálogo el 10 de abril.

Sin embargo, los productores decidieron no instalar la mesa de diálogo antes de levantar la manifestación, pues aseguran que en otras ocasiones el Gobierno Federal no ha cumplido su palabra.

Frente a esta situación, los agricultores señalaron que seguirán organizándose, incluso asignando comisiones para hacer guardias nocturnas, con el fin de mantener una presencia constante en la caseta.

¿Cuál fue la contrapropuesta para el Gobierno Federal?

Los productores indicaron que retirarán el bloqueo una vez que se les pague a más de mil agricultores a quienes se les debe 750 pesos por tonelada de maíz correspondiente al ciclo 2023.

Aunque el gobernador Rubén Rocha confirmó que los pagos comenzarán a depositarse el martes, hasta ahora los agricultores no han dado por concluido el bloqueo.