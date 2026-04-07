Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, confirmó en redes sociales que la presidenta Claudia Sheinbaum autorizó el pago de 750 pesos por tonelada de maíz a productores pendientes.

“He sido informado por el Subsecretario de Agricultura, Leonel Cota, que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum autorizó hoy mismo el pago de la compensación de 750 pesos por tonelada de maíz a los productores pendientes de pago” Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

El pago a los productores de Sinaloa, correspondiente a un adeudo de cosechas anteriores, comenzará oficialmente el martes 7 de abril, según confirmó el gobernador Rocha Moya.

Claudia Sheinbaum autorizó la entrega del pago de 750 pesos por tonelada de maíz (Captura de pantalla)

Sheinbaum aprueba el pago de 750 pesos por tonelada de maíz, informa Rocha Moya

Desde finales del 2025, agricultores en Sinaloa solicitaron el pago de 750 pesos por tonelada de maíz, así como la liquidación de apoyos pendientes para cultivos.

Meses después, algunas de sus protestas siguen activas en las casetas de peaje, donde dejan pasar gratis a todos los conductores como forma de exigir un precio justo por las casi cinco millones de toneladas de maíz blanco que cosecharán.

Sobre esta exigencia, Rocha Moya confirmó que el Subsecretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno Federal, Leonel Cota Montaño, le compartió las instrucciones de Claudia Sheinbaum para la entrega de pagos.

El monto equivale a 750 pesos por cada tonelada de maíz, el cual será entregado de manera inmediata el martes 7 de abril a los productores pendientes, quienes se encuentran en espera de una solución total a sus demandas.