Jorge Mendoza Sánchez, director del Banco Nacional De Obras Y Servicios Públicos (Banobras), seguiría en el mismo cargo durante el gobierno de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum; aquí te decimos quién es Jorge Mendoza Sánchez.

Tras ser declarada como presidenta electa el 14 de agosto de 2024, Claudia Sheinbaum ha hecho públicos los nombramientos de gran parte del equipo que conformará su gabinete presidencial. Sin embargo, cargos como la dirección de Banobras aún han quedado pendientes.

Apenas el 27 de agosto de 2024, Jorge Mendoza Sánchez agradeció la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por haberlo designado como director de Banobras. En ese marco, aquí te decimos todo sobre su perfil:

¿Quién es Jorge Mendoza Sánchez?

Jorge Mendoza Sánchez es el actual director de Banobras, cargo que asumió desde 2018 con la llegada a la presidencia de AMLO. El periodista Darío Celis, quien especuló sobre algunos nombramientos en lo que denominó en redes sociales “La Quinta Transformación”, aseguró que el funcionario repetirá su participación en el mismo cargo en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

“En la banca de desarrollo también parece que no podrá hacer movimientos: en Banobras y en Nafinsa-Bancomext las apuestas son 2 a 1 a que repiten Jorge Mendoza y Luis Antonio Ramírez” Darío Celis

¿Qué edad tiene Jorge Mendoza Sánchez?

La edad de Jorge Mendoza Sánchez se mantiene bajo reserva, ya que este dato no fue proporcionado en los registros públicos del director de Banobras.

¿Cuál es el signo zodiacal de Jorge Mendoza Sánchez?

El signo zodiacal de Jorge Mendoza Sánchez, así como la fecha exacta de su nacimiento, son datos que se mantienen bajo reserva.

¿Quién es la esposa de Jorge Mendoza Sánchez?

Jorge Mendoza Sánchez no ha revelado tener una esposa o no; la única información pública referente al director de Banobras está relacionada con su trayectoria como funcionario público.

¿Quiénes son los hijos de Jorge Mendoza Sánchez?

Jorge Mendoza Sánchez tampoco ha revelado tener hijos o no. Toda información referente a la vida personal del director de Banobras se ha mantenido al margen de lo público.

¿Qué estudió Jorge Mendoza Sánchez?

Jorge Mendoza Sánchez cuenta con una licenciatura en finanzas por la Universidad de Texas (The University of Texas at Austin), así como una maestría en administración de empresas por la Universidad de Harvard (Harvard Business School).

¿Cuál es la trayectoria de Jorge Mendoza Sánchez?

Jorge Mendoza Sánchez cuenta con cierta trayectoria como funcionario público del sector financiero. El inicio de su carrera se remonta a la fecha de abril de 2012, durante el gobierno de Felipe Calderón.

En ese sentido, estos son los cargos en los que se ha desempeñado:

Director General Adjunto de Organismos Financieros Internacionales de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Abril 2012- Abril 2013)

Director General Adjunto de Captación de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Mayo 2013-Agosto 2016)

Director Corporativo de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Agosto 2016-Noviembre 2018)

Jorge Mendoza Sánchez destaca resultados de Banobras en el gobierno de AMLO

Jorge Mendoza Sánchez hizo público su agradecimiento hacia AMLO tras la conclusión de 6 años como director de Banobras, cargo que podría repetir en la administración de Claudia Sheinbaum.

Además de su agradecimiento hecho el 27 de agosto de 2024, Mendoza Sánchez destacó los siguientes puntos durante su gestión al frente de Banobras:

“Tuvimos el privilegio de participar en los proyectos estratégicos de su Administración y fungir como herramienta financiera del Gobierno de México

Acompañamos a estados y municipios en el financiamiento para obras que generan empleo y bienestar en donde más se necesita

Fuimos actor clave durante la pandemia

Conmemoramos 90 años manteniendo la solidez financiera del Banco y alcanzando cifras récord en colocación y cartera, lo que nos posicionó como el cuarto banco del sistema financiero y nos consolidó como la Institución más grande de la #BancaDeDesarrollo”