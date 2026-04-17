Rosa Icela Rodríguez anunció una nueva fecha tentativa para la inauguración del Tren Buenavista-AIFA, que conectará la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“En principio sería el próximo fin de semana, estamos en tiempo y tentativamente sería el próximo fin de semana. No es fecha oficial, pero ya están listos para abrir” Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación

Durante la mañanera del 17 de abril de 2026, la titular de la Secretaría de Gobernación señaló que la apertura de la ruta Buenavista-AIFA podría realizarse el próximo fin de semana, aunque aún no hay confirmación oficial.

El proyecto, supervisado por autoridades federales y la Sedena, busca consolidar la movilidad metropolitana con recorridos de prueba ya en marcha.

Rosa Icela Rodríguez asegura que el Tren Buenavista-AIFA está listo

La secretaria de Gobernación reiteró que la obra se encuentra en tiempo y forma, además de señalar que la apertura podría darse en breve, una vez concluidos los últimos procesos operativos.

“Estamos en tiempo (...) ya están listos para abrir en la brevedad” Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación

Cabe recordar que previamente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, había mencionado como posible fecha de inauguración el domingo 19 de abril.

Sin embargo, todo indica que las pruebas operativas del servicio ferroviario continúan.

Autoridades supervisan recorridos del Tren Buenavista-AIFA

Mientras se confirma la fecha definitiva de apertura, autoridades federales realizaron recorridos de supervisión en el tramo Lechería-AIFA para revisar los últimos detalles del proyecto.

Andrés Lajous, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, compartió en redes sociales imágenes del trayecto de prueba que realizaron funcionarios en días recientes.

En la supervisión también participaron Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia encargada de parte importante de la obra.

Los recorridos se realizaron el pasado 14 de abril, a pocos días de la nueva fecha tentativa de inauguración del Tren Buenavista-AIFA.