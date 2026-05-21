A través de redes sociales oficiales, el Tren Suburbano informó que se registra marcha lenta de entre las estaciones Fortuna y Tlalnepantla derivado de un incidente en el sistema eléctrico.

De acuerdo al breve comunicado lanzado este 21 de mayo por las redes oficiales del Tren Suburbano, han prometido normalizar el servicio pronto una vez que puedan arreglar el fallo en las instalaciones eléctricas.

Tren Suburbano: falla eléctrica genera caos y retrasos masivos

Una nueva falla en el sistema eléctrico del Tren Suburbano provocó este jueves 21 de mayo marchas lentas, detenciones prolongadas y el enojo generalizado de cientos de pasajeros quienes denunciaron retrasos de más de 40 minutos en una estación.

Anuncian retrasos en el Tren Suburbano por una falla eléctrica este 21 de mayo (@Suburbanos / X )

De acuerdo a lo revelado por el Tren Suburbano, la falla ocurrió entre las estaciones de Tlalnepantla y Fortuna, es decir entre el cruce del Estado de México y la Ciudad de México, lo que obligó a implementar marcha lenta en los trenes en varias estaciones.

Aunque la empresa prometió normalizar el servicio “a la brevedad”, decenas de usuarios reportaron en redes sociales esperas de más de 40 minutos e incluso una hora en algunos tramos.

Anuncian retrasos en el Tren Suburbano por una falla eléctrica este 21 de mayo (Especial)

Anuncian retrasos en el Tren Suburbano por una falla eléctrica este 21 de mayo (Especial)

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Usuarios denuncian falta de información y servicio deficiente

Tras el incidente en el sistema eléctrico del Tren Suburbano de este 21 de mayo, los pasajeros se quejaron de la escasa o nula información en las estaciones, pues antes de salir el comunicado, los pasajeros no tenían idea de lo que estaba ocurriendo hasta casi una hora después de lo ocurrido.

Algunos indicaron que los trenes se detuvieron completamente, sin aire acondicionado ni luces en ciertos vagones, lo que generó momentos de tensión por el calor y la falta de ventilación.

La molestia se agrava porque el incidente ocurre poco después de la integración de la ruta al AIFA, un servicio que ha sido criticado por fallas recurrentes, y la frecuencia de estos incidentes ha generado cuestionamientos sobre el mantenimiento y la operación actual del sistema que conecta el norte de la CDMX con municipios del Estado de México.

Anuncian retrasos en el Tren Suburbano por una falla eléctrica este 21 de mayo (Especial)

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