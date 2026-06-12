SpaceX de Elon Musk hizo historia en Wall Street este 11 de junio al firmar la mayor salida de una compañía a la bolsa de valores en toda la historia.

Al presentar su Oferta Pública Inicial (IPO) de 555. 6 millones de acciones ordinarias de Clase A, a un precio de 135 dólares por acción, SpaceX recaudó 75 mil millones de dólares.

La firma aeroespacial de Elon Musk comenzará a cotizar desde mañana viernes 12 junio 2026.

SpaceX debuta en la bolsa de valores y hace historia

Tras presentar su Oferta Pública Inicial (IPO), SpaceX logró una valoración bursátil de 1.77 billones de dólares.

Duplicando el récord que pertenecía a la petrolera Saudi Aramco, la cual obtuvo un total de 25 mil 600 millones de dólares en el año 2019 durante su IPO.

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Elon Musk (Especial)

Las acciones de SpaceX se cotizarán en el Nasdaq Global Select Market y el Nasdaq Texas bajo el símbolo “SPCX”.

Con la salida a la bolsa de valores de Wall Street, Space X se pone por el momento entre las diez compañías más valiosas de todo el mundo.

Igualmente, dispara la fortuna de Elon Musk que se acerca a

Además de que se confirma que la nuevas inversiones están centradas en la inteligencia artificial y la infraestructura tecnológica.

De acuerdo con especialistas financieros, la demanda de los inversionistas supera cuatro veces los títulos que ofertará SpaceX en su salida a la bolsa de valores.

SpaceX
SpaceX (Eric Gay / AP)