SpaceX de Elon Musk hizo historia en Wall Street este 11 de junio al firmar la mayor salida de una compañía a la bolsa de valores en toda la historia.

Al presentar su Oferta Pública Inicial (IPO) de 555. 6 millones de acciones ordinarias de Clase A, a un precio de 135 dólares por acción, SpaceX recaudó 75 mil millones de dólares.

La firma aeroespacial de Elon Musk comenzará a cotizar desde mañana viernes 12 junio 2026.

SpaceX debuta en la bolsa de valores y hace historia

Tras presentar su Oferta Pública Inicial (IPO), SpaceX logró una valoración bursátil de 1.77 billones de dólares.

Duplicando el récord que pertenecía a la petrolera Saudi Aramco, la cual obtuvo un total de 25 mil 600 millones de dólares en el año 2019 durante su IPO.

Elon Musk (Especial)

Las acciones de SpaceX se cotizarán en el Nasdaq Global Select Market y el Nasdaq Texas bajo el símbolo “SPCX”.

Con la salida a la bolsa de valores de Wall Street, Space X se pone por el momento entre las diez compañías más valiosas de todo el mundo.

Igualmente, dispara la fortuna de Elon Musk que se acerca a

Además de que se confirma que la nuevas inversiones están centradas en la inteligencia artificial y la infraestructura tecnológica.

De acuerdo con especialistas financieros, la demanda de los inversionistas supera cuatro veces los títulos que ofertará SpaceX en su salida a la bolsa de valores.