Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la inauguración del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el próximo domingo 26 de abril de 2026.

“Sí, sí va a ser este domingo, como salimos, ya está listo, lo vamos a hacer el próximo domingo. Ya están haciendo las pruebas” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta de México confirmó su participación en esta apertura de la ruta del Tren Suburbano desde Buenavista en la Ciudad de México (CDMX) hasta el AIFA en el Estado de México.

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