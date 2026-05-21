De acuerdo con algunos usuarios y medios, se ha revelado que la tarifa promocional del Tren Felipe Ángeles que va de Buenavista-AIFA, está por finalizar y pronto entrará la tarifa regular, sin fecha confirmada aún.

Aunque eso sí, de momento no se ha dado ha conocer una tarifa o los precios oficiales de Tren Suburbano al AIFA, por lo que los costos que están circulando en redes a modo de infografías, serían un estimado creado por los propios usuarios.

Estas serían las Tarifas regulares según distancia para el Tren Suburbano al AIFA

Usuarios del nuevo Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA deben prepararse: la tarifa promocional de inauguración está por terminar y pronto entrará en vigor la tarifa regular, con un costo que iría hasta 110 pesos por el trayecto completo según estimaciones no oficiales .

Precios no oficiales del Tren Suburbano Buenavista al AIFA (@unificacion_mx / X)

Aunque aún no hay fecha oficial confirmada, se espera que el cambio en los precios del Tren Suburbano al AIFA ocurra después del 26 de mayo.

Cabe recordar que el servicio del Tren Felipe Ángeles que sale de la estación Buenavista del Suburbano al AIFA, fue inaugurado el 26 de abril de 2026, y hasta el momento ha operado durante su primer mes con precios especiales: 45 pesos del Buenavista al AIFA y 11.50 pesos en estaciones intermedias.

Esta promoción ha facilitado el acceso al aeropuerto para miles de pasajeros que buscan evitar el tráfico y costos elevados de otras opciones de transporte; si embargo, l os usuarios han hecho estimaciones de cuáles serían los precios tras terminar la tarifa promocional, y quedarían de la siguiente manera:

Viaje corto del Tren Felipe Ángeles del Suburbano al AIFA (0 a 12.89 km): 11.50 pesos

Viaje medio del Tren Felipe Ángeles del Suburbano al AIFA (12.9 a 25.59 km): 26.50 pesos

Viaje largo del Tren Felipe Ángeles del Suburbano al AIFA (25.60 a 37.6 km): 40 pesos

Trayecto completo Buenavista-AIFA (hasta 41.2 km): 110 pesos

Como ya se reveló, estas tarifas no son oficiales , y se espera que tras terminar este mes del periodo de prueba del Tren Surbano al AIFA, se revelen los precios oficiales del Tren Felipe Ángeles que llega hasta el aeoropuerto del mismo nombre.

Estas tarifas por distancia aplicarán según las estaciones:

Desde Buenavista, los viajes cortos cubren Fortuna y Tlalnepantla

cubren Los viajes medios alcanzan hasta La Loma

alcanzan hasta Los viajes largos a Xaltocan

Cabe recordar que el pago del Tren Felipe Ángeles que parte desde el Tren Suburbano Buenavista, se realiza exclusivamente con Tarjeta de Movilidad Integrada.