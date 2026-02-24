Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dio el visto bueno a la venta de Banamex a diversos accionistas luego de que Citigroup confirmó la colocación de otro 24 por ciento de acciones.

“Creo que es mejor que haya esta división en distintos accionistas a solo un accionista”

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esta venta realizada por Citigroup fue a accionistas tanto mexicanos como fondos internacionales.

Los 7 nuevos compradores de acciones de Banamex

El 23 de febrero Citigroup anunció la venta de un 24 por ciento de las acciones de Banamex a un grupo de siete nuevos accionistas:

General Atlantic Afore Sura BTG Pactual Chubb Blackstone Liberty Strategic Capital Qatar Investment Authority

Las condiciones de la venta es que ningún inversionista podrá quedarse con mas de 4.9 por ciento de las acciones de Banamex, dado que se busca que ninguno tome el control o influya en decisiones por si solo.

Las operaciones deberán completarse en 2026 dependiendo de las condiciones del mercado y deberían obtener autorizaciones del regulador antimonopólico.

La venta del 24 por ciento de acciones de Banamex equivale a alrededor de 43 mil millones de pesos o dos mil 500 millones de dólares.

Fernando Chico Pardo seguirá siendo el presidente del Consejo de Administración de Banamex

Actualmente Fernando Chico Pardo tiene el 25 por ciento de las acciones de Banamex y es el presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex.

Al ser el mayor accionista individual participó con Citigroup en la selección de los nuevos inversionistas y seguirá involucrado en la nueva conformación de accionistas de Banamex.

Esta venta avanza desde que se anunció en enero de 2022 que Citigroup puso en venta a Banamex y que este se quedaría en nuestro país.