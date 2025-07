Banco Azteca, institución de banca múltiple que es propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, fue seleccionado como el mejor banco en México, según el premio The Banker.

De acuerdo con el Top 1,000 World Banks 2025, de la revista The Banker, una publicación internacional especializada en finanzas globales, Banco Azteca es la institución financiera que tiene mayor liquidez en México.

En ese sentido, el fundador de Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego, destacó en sus redes sociales la información de The Banker, perteneciente a Financial Times Group, además de hacer un llamado para atraer a nuevos clientes para la institución financiera que forma parte de Grupo Elektra.

Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego (Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro)

Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego: Los datos que destacó The Banker en su Top 1,000 World Banks 2025

En su Top 1,000 World Banks 2025, The Banker destacó a Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, como el noveno mejor banco a nivel global, además de otros datos con base en métricas como Capital Tier 1, activos totales, utilidades netas y eficiencia operativa.

De acuerdo con la publicación mensual en inglés sobre asuntos financieros internacionales, la cual es propiedad de The Financial Times y es editada en Londres, Reino Unido, Banco Azteca se posicionó la la siguiente manera:

Lugar 1 en rentabilidad

Lugar 1 en liquidez

Lugar 5 en mejor desempeño en México

Lugar 9 en posición nacional en el listado global

Ricardo Salinas Pliego destaca a Banco Azteca como la institución financiera con mayor rentabilidad y liquidez en México

En sus redes sociales, Ricardo Salinas Pliego destacó el posicionamiento de Banco Azteca en la revista The Banker, propiedad de The Financial Times que es editada en Londres, Reino Unido.

“Sigamos trabajando por darle el mejor servicio a todos nuestros clientes…“, dijo el presidente de TV Azteca en su cuenta de X, además de invitar a las personas a sumarse como nuevos clientes de su institución financiera; ”si no nos has dado la oportunidad, acércate a Banco Azteca y verás que no te vas a arrepentir", agregó.

Actualmente, Banco Azteca cuenta con cuatro mil puntos de contacto distribuidos en México, Estados Unidos y Centroamérica, además de formar parte de Grupo Elektra, un conglomerado con intereses en la banca, medios de comunicación, comercio minorista y telecomunicaciones.