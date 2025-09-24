Citi anunció que venderá el 25% de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex a una compañía propiedad del empresario mexicano Fernando Chico Pardo y su familia.

Este acuerdo representa un movimiento estratégico significativo en el proceso de desinversión de Banamex por parte de Citi.

La operación implica la adquisición de aproximadamente 520 millones de acciones ordinarias de Banamex. La contraprestación total estimada es de alrededor de 42 mil millones de pesos mexicanos, equivalentes a unos 2.3 mil millones de dólares estadounidenses.

No se especificó el nombre de la compañía de Fernando Chico Pardo ni su razón social.

La venta de Citi a Fernando Chico Pardo se completará en la segunda mitad de 2026

Esta inversión, según Citi, marca el inicio de una relación estratégica a largo plazo con uno de los líderes empresariales más respetados de México.

Se espera que la transacción se complete en la segunda mitad de 2026, una vez que se obtengan las autorizaciones regulatorias correspondientes en México.

Al cierre de la operación, Fernando Chico Pardo será nombrado presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex.

Manuel Romo continuará como director general de la institución.

Jane Fraser, Directora General de Citi, calificó la inversión como “un respaldo rotundo a la fortaleza y potencial de Banamex”.

Por su parte, Fernando Chico Pardo expresó su compromiso con la institución, afirmando que la vocación histórica de Banamex es apoyar al país y que invertir en México es la mejor opción por su potencial. Añadió que continuarán trabajando en la transformación y digitalización del banco.

Para Citi, la desinversión total de Banamex sigue siendo una prioridad, y la futura oferta pública inicial dependerá de las condiciones del mercado y las aprobaciones regulatorias.

Mientras tanto, Citi mantendrá su negocio institucional en México, enfocado en apoyar la actividad transfronteriza y los flujos comerciales.