Tras el paso de la quincena, este sábado 18 de abril, usuarios han reportado fallas en la app Banamex, las cuales apuntan a fraude, tras retiros y depósitos desconocidos.

Por su parte Banamex ha confirmado intermitencias en la app bancaria, pero no solo eso, sino de manera general en el sistema del banco.

Retiros y depósitos desconocidos, tras reportan fallas en app Banamex

A través de las redes sociales, usuarios bancarios han reportado fallas en la app de Banamex con retiros y depósitos desconocidos de los cuales se percataron, tras las notificaciones a su celulares.

Dichos retiros y depósitos desconocidos para algunos usuarios habrían sucedido durante la madrugada de este sábado 18 de abril en sus cuentas bancarias de Banamex.

¿Fraude en @banamex? Innumerables clientes de esta institución denuncian estar recibiendo notificaciones de retiros sin haberlos realizado, incluso con fecha de días atrás. @BanamexContacto su app se ha caído. pic.twitter.com/S9nw3vn3XM — Julio Pilotzi (@juliopilotzi) April 18, 2026

Sin embargo, al intentar checar lo sucedido a través de la app Banamex, también los usuario no han podido ingresar al sistema donde el mensaje es “intenta más tarde”.

Tras la falla, los usuarios temen de fraude en sus cuentas Banamex, pues en la mayoría de los reportes se denuncian retiros desde los 5 mil pesos hasta los 20 mil pesos.

🔴ALERTA AL MOMENTO : FALLA EN SISTEMAS DE BANAMEX CUIDADO CON FRAUDES O HACKEO : Algo sucede con la aplicación de @banamex muchos usuarios reportan que durante la noche estuvieron “cayendo” depósitos en sus cuentas y luego estos fueron retirados y hasta este momento NO… pic.twitter.com/BpTFSeLVLR — Mario Di Costanzo (@mario_dico50) April 18, 2026

Despierto y veo todas estas notificaciones de depositos que tenia y ahora se convirtieron en retiros!! y aparte no deja entrar a la app!!🤬 #banamex #banamexapp

Frustración / Impotencia / Desconfianza pic.twitter.com/fAa8YGAKJc — SM (@mercadosergio) April 18, 2026

Banamex confirma intermitencias y fallas en su sistema y app

A través de las redes sociales, Banamex confirmó intermitencias y fallas en su sistema y app, por lo que lamentan no poder brindar el servicio, en respuesta a las denuncias de los usuarios.

“​​Tenemos una intermitencia general en nuestro sistema, nuestro equipo está trabajando para solucionarlo lo antes posible, pero desafortunadamente en este momento no puedo brindarte el servicio, por favor intenta más tarde. Agradecemos tu comprensión”. Banamex

Asimismo, en un breve comunicado, Banamex señaló que ya se encuentra en mantenimiento la app, así como el servicio de BancaNet.