Fernando Chico Pardo, empresario mexicano, encabeza la nueva era de Banamex luego de adquirió el 25% a Citi.

En el marco de su primera participación en una Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Banamex, Fernando Chico Pardo aseguró que hay interés en invertir en México pese a la violencia.

Fernando Chico Pardo expone las prioridades de la nueva etapa de Banamex

Fernando Chico Pardo, accionista de referencia y presidente del Consejo de Administración de Banamex, se mostró entusiasmado de encabezar la nueva era del grupo financiero.

Fernando Chico Pardo

El principal accionista del Banco Nacional de México expuso que en esta nueva etapa del grupo se centrará en diferentes prioridades para ser un referente para los jóvenes y empresarios :

Ser el banco líder en lo digital Reconstruir y fortalecer los negocios que, por la separación, se quedaron en Citi, y que son banca corporativa y de inversión Desconsolidar a Banamex de Citi Reforzar la cultura organizacional con un enfoque centrado en el cliente para que estén convencidos de que Banamex es el mejor banco del país Impulsar los programas sociales y culturales

Fernando Chico Pardo puntualizó que se puso como objetivo convertir a Banamex en un motor de desarrollo en todo el país y todas sus acciones serán dirigidas para conseguirlo.

“Hoy todos tenemos que creer en México. No debemos de ser factores de queja. Debemos dar nuestro mayor esfuerzo para que nuestro país crezca. Como empresarios, nuestra vocación es tomar riesgos, invertir para que los proyectos se desarrollen. Nuestro país está lleno de oportunidades. Está en nosotros que se haga realidad” Fernando Chico Pardo

Para esta nueva etapa, Fernando Chico Pardo destacó que más del 25% de las acciones de Banamex estará en manos de inversionistas mexicanos .

Fernando Chico Pardo destacó que su proyecto con Banamex es a largo plazo.

“Este proyecto es de suma importancia para mí y para mi familia. Mi compromiso con México y con Banamex, es total y de largo plazo” Fernando Chico Pardo

Se mostró confiado que esta nueva etapa no solo traerá beneficios a Banamex, sino a México.

“Durante mi carrera, los proyectos y empresas que he liderado mantienen un eje común, que es la confianza en México y la profunda convicción de que la mayor inversión, la mejor inversión está aquí, por sus grandes posibilidades y sobre todo por su gente” Fernando Chico Pardo

Fernando Chico Pardo asegura que la gente quiere invertir en México pese a la violencia

Fernando Chico Pardo aseguró que pese a la violencia que se ha registrado en México, la gente quiere confiar e invertir en el país.

“Estamos muy orgullosos de que estos socios respalden a México y crean en sus perspectivas, adicionalmente a la confianza que muestran a nuestra institución” Fernando Chico Pardo

Muestra de ello es que pese a los hechos de violencia registrado en Jalisco y otros estados tras la muerte del Mencho, varios accionistas firmaron para adquirir otro 24% de Banamex.

“El día que tenían que firmar todos estos inversionistas fue el domingo que estuvieron los eventos de El Mencho. No hubo ninguno que dudó o que tuvo algún segundo pensamiento, nada. Todos siguieron adelante con la firma y la suscripción de sus acciones, esto habla maravillas de México, la gente quiere confiar e invertir en México, gracias al liderazgo que tenemos” Fernando Chico Pardo

Entre los nuevos accionistas de Banamex, se encuentran:

General Atlantic

Blackstone

Liberty

Chubb

Fondo soberano de Qatar, que por primera vez invierte en Latinoamérica

Estos nuevos accionistas tendrán participaciones accionarias limitadas a un máximo de 4.9% por inversionista, para estos nuevos acuerdos, solo falta el aval de las autoridades.

“Sólo está pendiente en esta etapa, la autorización del regulador antimonopolio de México, que confiamos suceda muy pronto” Fernando Chico Pardo

Fernando Chico Pardo agradeció al secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, ya que todas las autorizaciones regulatorias para comprar 25% de Banamex, se hicieron en tiempo récord.