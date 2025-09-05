Tómalo en cuenta, Cinépolis extiende vigencia de códigos para boletos 2x1 pagando con MasterCard.

La cadena de entretenimiento Cinépolis y Mastercard renovaron su acuerdo para que sus clientes continúen comprando boletos de cine en promoción.

Cinépolis extiende vigencia de códigos para boletos 2x1 pagando con MasterCard; podrás usarlos hasta esta fecha

Se confirmó que Cinépolis extiende vigencia de códigos para boletos 2x1 pagando con MasterCard.

El beneficio podrá redimirse hasta el próximo 31 de agosto del 2026. Recuerda que para obtener la promo tienes que hacer esto:

Visita el sitio web o la app de Cinépolis y selecciona la película que más te guste

Busca el menú “2x1 con Mastercard” y elige el numero de promociones que quieres aplicar (con un boleto podrás seleccionar 2 asientos)

Ingresa el código W4BE26UE25WD44Z6 para sala tradicional o 6HDE8FU35JF46M8I en salas VIP en el botón de promociones o folios “2x1 con Mastercard”

Compra tus boletos de manera normal, eligiendo los asientos

Al momento de pagar hazlo con tu tarjeta bancaria Mastercard o con Click to Pay y Mastercard

Listo con esos sencillos pasos habrás conseguido tus entradas con las que podrás ver las mejores películas de la temporada.

Cinépolis (Especial)

¿Cuáles son los términos y condiciones de los boletos 2x1 en Cinépolis pagando con MasterCard?

Aunque es una gran promo, los boletos 2x1 en Cinépolis pagando con MasterCard cuentan con estos términos y condiciones.

Sólo aplicará un beneficio por compra. Esto significa que en caso de que pidas dos boletos, se descontará uno. Si compras 4 en la misma transacción únicamente se descontará un boleto

La promo es vigente pagando con tarjeta débito y crédito MasterCard

Los boletos 2x1 sirven para cines tradicionales y VIP, pero no para: salas Macro XE, 4DX, IMAX, Cinépolis PLUUS, Sala Junior Cinépolis, Cinépolis VR, 4DXcreen, ScreenX, Cinemapark

Las funciones en las que no aplica el beneficio de boletos 2x1 en Cinépolis pagando con MasterCard en preventas, premieres, funciones especiales, festivales, contenido alternativo, ni películas que produzcan Warner Bros. y Universal Pictures

La vigencia de la oferta será de lunes a domingo, aunque no en días festivos y descanso obligatorio establecidos por la Ley Federal del Trabajo