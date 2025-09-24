Fernando Chico Pardo es el empresario que asumirá el puesto de presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex, ante la compra del 25% de la institución financiera.

El 24 de septiembre, el conglomerado financiero internacional, Citi, anunció que venderá el 25% de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex a una compañía del empresario mexicano.

Pero, ¿quién es Fernando Chico Pardo? Te contamos los siguientes detalles sobre el empresario que tomará el cargo como presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex:

Fernando Chico Pardo (Especial)

¿Quién es Fernando Chico Pardo?

Fernando Chico Pardo es un empresario mexicano que asumirá el cargo de presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex por adquirir el 25% de la institución financiera.

De acuerdo con lo indicado en reportes, el empresario cuenta con una fortuna que se estima en 51 mil 408 millones de pesos.

El portal especializado, Forbes México, reportó en abril de 2025 que Fernando Chico Pardo ocupa el lugar número 10 entre los empresarios más ricos del país, luego de que años atrás se coló hasta el sitio 8.

El 24 de septiembre, Citi informó que el empresario tendrá una participación del 25% en Grupo Financiero Banamex, debido a que concretó su compra por un monto de 42 mil millones de pesos.

Como la gran mayoría de los empresarios más acaudalados de México, Fernando Chico Pardo mantiene un perfil bajo, pues no concede entrevistas, no tiene redes sociales y menos participa en política partidista.

Fernando Chico Pardo (Especial)

¿Cuántos años tiene Fernando Chico Pardo?

La revista especializada en temas empresariales, Líderes Mexicanos, reporta que Fernando Chico Pardo nació 15 de febrero de 1952; tiene 73 años de edad.

¿Quién es la esposa de Fernando Chico Pardo?

Al lograr mantener un bajo perfil, no se cuenta con información del entorno familiar de Fernando Chico Pardo y no se sabe quién es su esposa, aunque reportes periodísticos afirman que sí está casado.

¿Qué estudió Fernando Chico Pardo?

En el tema de la formación académica con la que cuenta el empresario, en un perfil ejecutivo público e apunta que Fernando Chico Pardo estudió lo siguiente:

Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana

Maestría en Administración de Empresas por la Kellogg School of Management de la Universidad de

Fernando Chico Pardo (Cortesía)

¿En qué ha trabajado Fernando Chico Pardo?

En el mismo perfil ejecutivo de Fernando Chico Pardo que se dio a conocer luego de confirmarse que compró el 25% de Grupo Financiero Banamex, se establece que ha trabajado en estos puestos:

Director general de la casa de bolsa Acciones y Asesoría Bursátil, de 1982 a 1992

Director general de Grupo Financiero Inbursa, de 1992 a 1997

Presidente y director general de Promecap, de 1997 a la fecha

Presidente ejecutivo del Consejo de Administración de ASUR, de 2003 a la fecha

Socio operador y consejero en Carrix, de 2014 a la fecha

Fundador y accionista mayoritario de RLH Properties y Tortuga

Miembro del Consejo de Administración de Grupo Carso

Miembro del Consejo de Administración de Grupo Industrial Saltillo

Miembro del Consejo de Administración de GEPP

Además de los cargos empresariales en los que se ha desempeñado, el nuevo presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex tiene experiencia institucional y extracurricular:

Miembro del Comité de Inversiones del Fondo de Pensiones del Personal de las ONU

Fundador y miembro de la Iniciativa del Pacto Mundial de la ONU

Presidente del Patronato de la Universidad Iberoamericana, de 2005 a 2014

Miembro del Patronato, Life Trustee y miembro del Consejo Consultivo Global de la Kellog’s School of Management en la Universidad de Northwestern

Presidente del Capítulo México de la Légion d’Honneur Française, de 2016 a 2021

Copresidente del Consejo Estratégico Franco-Mexicano

Fernando Chico Pardo, el nuevo presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex

Fernando Chico Pardo asumirá la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex, luego de adquirir el 25% de la institución bancaria el 24 de septiembre de 2025

La operación fue notificada directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y consolida su entrada al sector bancario tras permanecer por décadas en ramos como infraestructura, turismo y logística.

El cargo era ocupado por Ignacio Deschamps desde el año 2024, cuando Banamex se separó de Citigroup y pasó a manos de inversionistas mexicanos encabezados por Germán Larrea.