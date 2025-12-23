La tarde de este martes 23 de diciembre, la CEO de Citigroup, Jane Fraser, se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional.

De momento, el Gobierno Federal no se ha pronunciado sobre la reunión con Jane Fraser, cuya anterior visita a Palacio Nacional tuvo lugar en abril de este 2025, previo a la venta del 25% de Banamex.

CEO de Citigroup, Jane Fraser se reunió con Claudia Sheinbaum

Derivado de la reunión, Citigroup compartió un comunicado en el que señalan el agradecimiento de Jane Fraser a Claudia Sheinbaum, con quien habría hablado del crecimiento económico de México.

Al respecto, Jane Fraser aseguró que Citigroup sigue profundamente comprometido con apoyar dicho crecimiento y prosperidad de México a largo plazo ya que es uno de sus mercados más importantes.

Por lo que espera seguir trabajando en colaboración con Claudia Sheinbaum y sirviendo a empresas e instituciones en todo el país.

Asimismo, Citigroup y Jane Fraser resaltan el liderazgo de Claudia Sheinbaum, con quien plantearon fortalecer la inversión así como promover la innovación en pro de la resiliencia económica de México.

Jane Fraser se reunió con Claudia Sheinbaum (Especial)

Claudia Sheinbaum recibió a Jane Fraser en Palacio Nacional; esto dijo la presidenta de México

Al respecto y mediante sus redes sociales, Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la reunión con Jane Fraser, CEO de Citigroup en Palacio Nacional, a quien recibió con mucho gusto.

Aunque la presidenta no dio mayores detalles, sí destacó que conversó con Jane Fraser sobre las buenas perspectivas económicas para México.