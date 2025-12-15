La tarde de este lunes 15 de diciembre, Citi anunció que cerró la venta del 25% de Banamex con Fernando Chico Pardo, por lo que el empresario asumirá de inmediato su presidencia.

Desde septiembre, Citi había anunciado que vendería Banamex a una empresa propiedad de Fernando Chico Pardo, por al menos 520 millones de pesos.

Mediante un comunicado, Citi celebró que se cerró la venta del 25% de Banamex, tras la aprobación de autoridades antimonipolios a la oferta de Fernando Chico Pardo y su familia inmediata.

De acuerdo con el documento, la transacción entre Citi y Fernando Chico Pardo recibió la aprobación necesaria de reguladores financieros, por lo que de manera inmediata asumirá la presidencia de Banamex.

Fernando Chico Pardo declaró que este es el inicio de su trayectoria como el mayor inversionista de Banamex que convertirá al banco en un pilar del futuro de México.

De momento, no se tiene más información sobre las acciones restantes de Banamex; sin embargo, Citi mencionó que seguirá varios factores, así como la estructura de la oferta pública inicial.

El comunicado no menciona cambios más que la presidencia de Fernando Chico Pardo, por lo que Banamex estaría sujeto a cambios en la circunstancia, ya que no hay garantías de resultados a futuro.

Sin embargo, la CEO de Citi, Jane Fraser, declaró que la venta consolida la posición de liderazgo con crecimiento sostenido de Banamex, que queda a cargo de uno de los inversionistas más exitosos de México.

Por su parte, se mencionó en medios que Manuel Romo permanecerá como director general de Banamex, así como el resto de su equipo, mientras que Ignacio Deschamps seguirá como presidente del Consejo.