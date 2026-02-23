Citigroup avanza en su estrategia de desinversión en México y está a punto de cerrar la venta del 24% de su participación en Banamex.

De acuerdo con Bloomberg, el comprador no será un solo actor, sino un grupo integrado por más de una docena de inversionistas, entre ellos Blackstone, General Atlantic, Televisa, BTG Pactual y Afore Sura.

Esta operación se suma a la venta previa del 25% a Fernando Chico Pardo, con lo que Citigroup estaría cerca de desprenderse de la mitad de su tenencia.

Blackstone Inc.

General Atlantic

Codirectores ejecutivos de Grupo Televisa SAB

Banco BTG Pactual SA de Brasil

Afore Sura

De la misma forma, se ha explicado que la operación implica que los más de 12 inversionistas recibirán un fracción de las participaciones, que en específico, sería de poco menos de un 5%.

Lo anterior sería parte de la estrategia de Citigroup para salir por completo del negocio, pues previamente se reveló que sí contempla vender participaciones menores.

Banamex (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Citigroup cerca de deshacerse de la mitad de su participación en Banamex

Cabe destacar que previamente, Citigroup concretó la venta de un 25% de su participación Banamex, pues en 2025 se anunció que el empresario Fernando Chico Pardo cerró la adquisición.

El acuerdo permitió al empresario adquirir una participación significativa en el banco, mientras Citigroup comenzó la cesión parcial en la gobernanza de la institución financiera.

Citi concreta la venta del 25% de Banamex a Fernando Chico Pardo (Michelle Rojas)

Dicha transacción incluyó alrededor de 520 millones de acciones, valuadas en más de 42 mil millones de pesos, consolidando la entrada de Chico Pardo en el banco mexicano

Ante ello, el empresario asumió la presidencia del Consejo de Administración del banco, en tanto Citigroup continuó con su estrategia de desinversión gradual en el país.

Parte de ello es el reciente posible cierre de la venta de otro 24% al grupo de inversionistas, con lo que Citigroup estaría cerca de deshacerse de la mitad de su participación en Banamex.