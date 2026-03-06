Fernando Chico Pardo reveló que el 22 de febrero de 2026 alcanzó un acuerdo con fondos internacionales para la compra de acciones de Banamex, el mismo día en que se confirmó la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

“El día que tenían que firmar todos estos inversionistas fue el domingo de los eventos del Mencho y no hubo ninguno que dudó”. Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración de Banamex

Durante la Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Banamex, el empresario destacó la confianza de firmas como General Atlantic, Blackstone, Liberty, Chub y el Fondo Soberano de Qatar, que no dudaron en invertir pese al contexto de violencia.

El acuerdo alcanzado el 22 de febrero reforzaría la presencia de inversionistas mexicanos en Banamex.

Acuerdo de Fernando Chico Pardo con fondos internacionales coincidió el día de la captura del Mencho

Durante la plenaria, Fernando Chico Pardo destacó el interés de inversión en México, así como el querer confiar, ya que el día de la captura del Mencho, se llegó a un acuerdo con fondos internacionales:

General Atlantic

Blackstone

Liberty y Chub

Fondo Soberano de Qatar

Fernando Chico Pardo firmó acuerdos con fondos internacionales el día de la captura del Mencho (Galo Cañas/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Dicho acuerdo sería la compra de acciones de Banamex, que pese a la violencia vista ese domingo 22 de febrero, ninguno de los fondos internacionales dudó ni se replantearon la firma.

La suscripción de acciones de Banamex de parte de estos fondos internacionales en el día de la captura del Mencho hablaría maravillas de México, como destacó Fernando Chico Pardo.

De concretarse dichos acuerdos, más de la mitad de Banamex quedará en manos de inversionistas mexicanos, que Fernando Chico Pardo destacó, es una muestra clara de confianza en el país y su gobierno.

Banamex llama a invertir y confiar en México y sus perspectivas de crecimiento

Aunado a lo dicho por Fernando Chico Pardo, el director general de Banamex, Manuel Romo, pidió a los consejeros confiar en México y sus perspectivas de crecimiento, además de invertir en el país.

“Estamos muy orgullosos de que estos socios respaldan a México y creen en sus perspectivas”. Fernando Chico Pardo

Afirmó a su vez que se debe actuar con decisión para transformar la competitividad de México y su capacidad de inversión, en especial en un mundo que sufre la institucionalidad.

El director general de Banamex añadió que la presencia de mayor inversión para fortalecer el Estado de Derecho, en medio del que llamó punto de quiebre que dejó atrás el antiguo orden internacional.