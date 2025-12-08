La periodista Sabina Berman asegura que Gloria Trevi presentaría una millonaria demanda en contra de Ricardo Salinas Pliego, fundador de Grupo Salinas.

A través de su cuenta de X, Sabina Berman hizo referencia a Ricardo Salinas Pliego y de los problemas legales a los que se enfrentaría al finalizar el 2025 o inicios del 2026.

Sabina Berman revela que Gloria Trevi demandaría a Salinas Pliego

Sabina Berman compartió una publicación en la que reveló que Gloria Trevi demandaría a Ricardo Salinas Pliego por 180 millones de dólares.

Sabina Berman dice que Gloria Trevi demandaría a Salinas Pliego (@sabinaberman / X )

Cifra similar a la que se dio a conocer en 2017 sobre la demanda de Gloria Trevi en contra de Ricardo Salinas Pliego y a Pati Chapoy en Estados Unidos.

En su mensaje, Sabina Berman no compartió más detalles sobre la demanda que Gloria Trevi interpondría en contra de Ricardo Salinas Pliego pero se infiere que los detalles se darán a conocer en el programa Largo Aliento de Canal Once y Canal Catorce.

Así ha sido el pleito legal entre Gloria Trevi, Pati Chapoy y Ricardo Salinas Pliego

Cabe recordar que en 2009 Gloria Trevi demandó a TV Azteca, Publimax y Pati Chapoy por haber iniciado una campaña de desprestigio en su contra.

Gloria Trevi señaló que la televisora inicio una campaña de desprestigio en su contra como represalia luego de que se negó a firmar un convenio de exclusividad con la televisora.

En un principio Gloria Trevi interpuso la demanda en México, pero al no proceder decidió ponerla en Estados Unidos, contra Azteca América.

Luego de más de una década de este litigio, pocas son las declaraciones que ha realizado Pati Chapoy sobre el tema.

Fue en octubre de 2025 que se volvió revivir la polémica luego de que Pati Chapoy declaró ante los medios que el daño, Gloria Trevi “se lo hizo ella misma” y que el proceso judicial “seguirá su curso en Estados Unidos”.

Tras estas declaraciones, Gloria Trevi publicó un mensaje en donde le exige a Pati Chapoy “dé la cara” y asuma su parte en el proceso legal que ambas mantienen desde hace más de 15 años.

Gloria Trevi acusó a su contraparte de “evadir la corte” y de usar su influencia mediática, además se mostró confiada que vera en la corte a Pati Chapoy.

Incluso le dejó en claro que será ahí donde tenga que demostrar con pruebas todo lo que dice sobre ella.